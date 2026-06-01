Więcej ETS-u to droższe loty

Jeśli władze unijne obłożą podatkiem od emisji (EU ETS) loty pasażerskie poza Europę, to każdą z trzech największych linii lotniczych na kontynencie będzie to kosztować ponad półtora miliarda euro. W efekcie bilety na pewno zdrożeją.

Informacje o kosztach rozszerzenia unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) na wyloty z lotnisk europejskich poza Unię podał dziennik „Financial Times”, powołując się na prognozy Transition Metrics. Firma konsultingowa wskazuje, że ten podatek od emisji CO2 najbardziej dotknie Lufthansę (1,8 mld euro), spółkę dominującą British Airways IAG Group (1,7 mld euro) oraz Air France-KLM (1,5 mld euro).

To bardzo duże obciążenie, gdyż stanowiłoby około 44 proc. zysków Lufthansy w 2025 r., oraz prawie jedną czwartą w przypadku IAG Group i 30 proc. w przypadku Air France-KLM.

Dziennik cytuje wypowiedź Jana Ahrensa, dyrektora zarządzającego Transition Metrics, który wskazał, że pełne objęcie systemem ETS spowodowałoby wzrost ceny biletu na trasie Frankfurt–Pekin o 100 euro, gdyby koszty emisji dwutlenku węgla zostały przerzucone na pasażerów. Jego zdaniem przewoźnicy „mają problem, ponieważ nie wiedzą, jak zabezpieczyć się na rok 2027”. Zwłaszcza że uruchamiają już teraz sprzedaż biletów na loty międzykontynentalne na przyszły rok.

Przypomnijmy, że EU ETS to kluczowe narzędzie Brukseli do realizacji polityki redukcji emisji, której zakładanym celem jest uczynienie z Europy do roku 2050 pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Agnieszka Łakoma

