Ruszyły samozbiory truskawek

Na giełdzie owocowo-warzywnej w podwarszawskich Broniszach truskawki schodzą na pniu. Rano rolnicy sprzedają owoce zebrane poprzedniego dnia, a po południu – świeżo zerwane, tj. tego samego dnia. W najbliższym czasie, przy wyższych temperaturach, podaż tych owoców może gwałtownie wzrosnąć, a ceny zanurkować.

Jeszcze na początku maja kilogram truskawek wyceniany był w hurcie nawet na ponad 30 zł. Jednak, wraz ze wzrostem podaży, ceny zaczęły się powoli obniżać. Aktualnie mieszczą się w przedziale 20-25 zł/kg – w zależności od odmiany, jakości towaru i aktualnego popytu. Znacznie tańsze niż nasze są truskawki z Grecji i Serbii.

„Grama chemii nie widziały”

Chętni, którzy chcą nabyć od rolniczki bądź rolnika owoce w formie samozbioru, mają możliwość skorzystania na miejscu z bezpłatnego parkingu. Do ich dyspozycji jest również WC. Przed przyjazdem konieczny jest jednak kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wizyty. Jeśli pogoda pozwoli, samozbiory mogą potrwać nawet do połowy lipca. Za kilogram soczystych truskawek „prosto z krzaka” trzeba zapłacić 15 zł.

Szypułka i zapach prawdę powiedzą

Rynek systematycznie zalewają krajowe owoce, które krajowe są tylko z nazwy. Wyróżnia je świeża, sztywna szypułka w soczysto-zielonym kolorze. Polskie truskawki intensywnie pachną, ich owoce są jasnoczerwone i błyszczące, zaś zagraniczne bywają bardzo ciemne, niemal bordowe lub nierównomiernie wybarwione z jasną plamą przy ogonku (bo zrywano je niedojrzałe). Zróżnicowane rozmiary i nieregularne, często sercowate kształty to ich wizytówka. Z kolei owoce z zagranicy są zazwyczaj równe jak z szablonu i bardzo duże. Truskawki z importu są twardsze (mają często biały, twardy środek) i dłużej zachowują „plastikowy” wygląd przez specjalne utwardzanie i chłodzenie podczas transportu. Jeśli są zwiędnięte, oklapnięte lub poszarzałe – najprawdopodobniej mają za sobą długą podróż z południa Europy. Dla odmiany kupione na targu czy bazarku rodzime owoce to kwintesencja naturalności – zazwyczaj miękną i puszczają sok już po 1-2 dniach.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; sadyiogrody.pl

