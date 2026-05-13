KE: Brazylia hamulcowym dla eksportu polskiej żywności

Polskie mleko, sery czy jabłka miały ruszyć na podbój Ameryki Południowej, ale zamiast eksportowego boomu pojawiły się nowe przeszkody i kolejne formalności. Komisja Europejska potwierdza, że Brazylia wciąż utrudnia handel polską żywnością mimo tego, że umowa z krajami Mercosur weszła w życie już dwa tygodnie temu. Dla wielu producentów to zimny prysznic i sygnał, że papierowe porozumienia nie zawsze są gwarantem realnego dostępu do rynku.

Porozumienie handlowe z krajami Mercosur, obejmującymi Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, jest tymczasowo stosowane od 1 maja. Miało ono uprościć handel i otworzyć nowe możliwości eksportowe m.in. dla polskiego sektora rolno-spożywczego. W praktyce wygląda to jednak inaczej.

Rzeczywistość skrzeczy

Z dokumentów Komisji Europejskiej wynika bowiem, że polscy eksporterzy nadal napotykają na poważne utrudnienia na rynku brazylijskim. Problemem nie są klasyczne cła, lecz bariery pozataryfowe – formalności, dodatkowe wymogi i skomplikowane procedury, które skutecznie spowalniają wymianę handlową.

Brazylia mnoży formalności

Szczególnie rozczarowany może czuć się nasz sektor przetwórstwa mleka wskazywany wcześniej jako jeden z głównych beneficjentów umowy z Mercosurem. Tymczasem brazylijskie służby nie uznają części świadectw weterynaryjnych i wymagają dodatkowych badań. Wydłuża to procedury, mnoży koszty i obawy o terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań eksportowych.

Jabłka nadal bez „szybkiej ścieżki”

Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy polskich jabłek. Brazylia już ponad dekadę temu zamknęła swój rynek dla owoców z Polski, tłumacząc decyzję względami fitosanitarnymi. Mimo kolejnych rozmów i nacisków problem pozostaje nierozwiązany. Polska próbuje przełamać impas wspólnie z Niemcami i Belgią, a do rozmów włączona została Komisja Europejska. Na razie jednak sadownicy nie mają powodów do optymizmu.

Rolnicy i przetwórcy czekają na konkrety

W czerwcu do Polski ma przyjechać unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen. Wizyta zaplanowana jest m.in. na Podlasiu, a więc w regionie będącym centrum polskiego mleczarstwa. Branża liczy, że temat brazylijskich ograniczeń wróci podczas rozmów z komisarzem Hansenem i przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: agrowiesci.pl, MRiRW, KE

