KE: Brazylia hamulcowym dla eksportu polskiej żywności
Polskie mleko, sery czy jabłka miały ruszyć na podbój Ameryki Południowej, ale zamiast eksportowego boomu pojawiły się nowe przeszkody i kolejne formalności. Komisja Europejska potwierdza, że Brazylia wciąż utrudnia handel polską żywnością mimo tego, że umowa z krajami Mercosur weszła w życie już dwa tygodnie temu. Dla wielu producentów to zimny prysznic i sygnał, że papierowe porozumienia nie zawsze są gwarantem realnego dostępu do rynku.
Porozumienie handlowe z krajami Mercosur, obejmującymi Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, jest tymczasowo stosowane od 1 maja. Miało ono uprościć handel i otworzyć nowe możliwości eksportowe m.in. dla polskiego sektora rolno-spożywczego. W praktyce wygląda to jednak inaczej.
Rzeczywistość skrzeczy
Z dokumentów Komisji Europejskiej wynika bowiem, że polscy eksporterzy nadal napotykają na poważne utrudnienia na rynku brazylijskim. Problemem nie są klasyczne cła, lecz bariery pozataryfowe – formalności, dodatkowe wymogi i skomplikowane procedury, które skutecznie spowalniają wymianę handlową.
Brazylia mnoży formalności
Szczególnie rozczarowany może czuć się nasz sektor przetwórstwa mleka wskazywany wcześniej jako jeden z głównych beneficjentów umowy z Mercosurem. Tymczasem brazylijskie służby nie uznają części świadectw weterynaryjnych i wymagają dodatkowych badań. Wydłuża to procedury, mnoży koszty i obawy o terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań eksportowych.
Jabłka nadal bez „szybkiej ścieżki”
Jeszcze trudniejsza sytuacja dotyczy polskich jabłek. Brazylia już ponad dekadę temu zamknęła swój rynek dla owoców z Polski, tłumacząc decyzję względami fitosanitarnymi. Mimo kolejnych rozmów i nacisków problem pozostaje nierozwiązany. Polska próbuje przełamać impas wspólnie z Niemcami i Belgią, a do rozmów włączona została Komisja Europejska. Na razie jednak sadownicy nie mają powodów do optymizmu.
Rolnicy i przetwórcy czekają na konkrety
W czerwcu do Polski ma przyjechać unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen. Wizyta zaplanowana jest m.in. na Podlasiu, a więc w regionie będącym centrum polskiego mleczarstwa. Branża liczy, że temat brazylijskich ograniczeń wróci podczas rozmów z komisarzem Hansenem i przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: agrowiesci.pl, MRiRW, KE
