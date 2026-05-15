Kijów i Berlin szybko zacieśniają współpracę wojskową

Niemcy stawiają na współpracę wojskową z Ukrainą – tylko w tym roku w pomoc i wspólne przedsięwzięcia w sektorze obronnym zainwestują 11,5 miliarda euro.

Współpraca wojskowa Berlina i Kijowa – jak pisze The Odessa Journal - nie tylko „wzmacnia dziś siły zbrojne Ukrainy”, ale „kształtuje przyszłą architekturę obronną Europy” i oba kraje mają w niej pełnić „rolę liderów w dziedzinie bezpieczeństwa”.

Finansowanie zakupów broni…

Portal wymienia najważniejsze tegoroczne projekty, w tym umowy, jakie kilka dni temu na wielkiej konferencji w Ramstein ogłosiły władze Niemiec – na 4 miliardy dolarów na wzmocnienie obrony powietrznej oraz 600 milionów dolarów „na rozwój zdolności uderzeniowych dalekiego i średniego zasięgu”.

Wskazuje także na kontrakt z koncernem Raytheon na dostawę kilkuset pocisków do systemów Patriot o wartości 3,2 miliarda euro, finansowany przez Niemcy. Berlin pokryje także koszty (ok. 200 mln euro) dostawy wyrzutni dla systemów obrony powietrznej IRIS-T. Angażując prawie miliard euro, Berlin jest również jednym z głównych uczestników inicjatywy Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), który umożliwia szybkie zaopatrzenie Ukrainy w broń amerykańską.

… i wspólna produkcja wojskowa

Według portalu szczególnie ważna jest wspólna produkcja wojskowa. Chodzi m.in. o broń dalekiego zasięgu wytwarzaną na Ukrainie (inwestycja za 300 mln euro) i drony średniego zasięgu w ramach wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium Niemiec i na początek ma to być kilka tysięcy bezzałogowców. Jako przykłady współpracy portal podaje niemiecką firmę Quantum Systems i ukraińską Frontline Robotics, które powołują centrum serwisowe i wytwarzają drony.

Kolejny przykład współpracy dotyczy innowacji w przemyśle obronnym i oba kraje stworzyły program „Odważne Niemcy” na rzecz wsparcia innowacyjnych startupów. Poza tym – według portalu – partnerstwo wchodzi na „nowy poziom”, bo władze obu krajów zawarły „umowę o wymianie danych obronnych z partnerami”, która przewiduje uruchomienie wspólnych projektów wymiany informacji.

„Ukraina jest szczerze wdzięczna Niemcom, rządowi federalnemu, ministrowi obrony Borisowi Pistoriusowi i narodowi niemieckiemu za ich przywództwo i stałe wsparcie” – czytamy na portalu.

Agnieszka Łakoma

