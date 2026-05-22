Nawet 40 tys. zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Strażacy ochotnicy mogą liczyć na poważne pieniądze. Trwa bowiem nabór w programie „Gaz-System dla Bezpieczeństwa”, w którym pojedyncza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej może dostać nawet 40 tys. zł na sprzęt, umundurowanie i szkolenia. Czasu zostało niewiele – wnioski przyjmowane są tylko do 22 maja.

Program obejmuje jednostki działające na terenach z rozbudowaną infrastrukturą Gaz-Systemu lub w takich lokalizacjach w których prowadzone są strategiczne inwestycje gazowe.

Na co można wydać dotację?

Łączna pula wsparcia sięga półtora miliona złotych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, środki zapewniające strażakom bezpieczeństwo oraz na podnoszenie kwalifikacji druhów. W praktyce chodzi o doposażenie jednostek, które często jako pierwsze pojawiają się na miejscu pożarów, wypadków czy awarii.

Jak dostarczyć wniosek?

Wniosek trzeba wysłać mailowo wraz z załącznikami. Gaz-System nie przyjmuje linków do plików z dysków internetowych. Możliwe jest też złożenie dokumentów pocztą, ale wówczas liczy się nie data nadania przesyłki, tylko data wpływu do spółki. Wyniki programu mają zostać ogłoszone w sierpniu.

PSP ma poważne wsparcie

W Polsce działa przeszło 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają łącznie ponad 700 tys. członków. Bezpośredni udział w akcjach może brać ponad 295 tys. osób, z czego ponad 155 tys. służy w jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Pół miliona akcji ratowniczych

W 2025 roku wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce (PSP i OSP) odnotowały łącznie blisko 500 tys. wyjazdów do zdarzeń. Spośród jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego najwięcej wyjazdów miała Ochotnicza Straż Pożarna w Dołhobyczowie (woj. lubelskie, powiat hrubieszowski). Druhowie wymiernie wsparli również gaszenie gigantycznego pożaru Puszczy Solskiej, który wybuchł na początku maja.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Na podst.: remiza.pl, OSP, PSP, Gaz-System

