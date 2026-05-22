Janów Podlaski: tutaj krowy utrzymują konie

Lśniące araby i aukcja Pride of Poland to tylko część biznesu w Janowie Podlaskim. Za kulisami słynnej stadniny działa ogromne gospodarstwo rolne, w którym prawdziwe pieniądze przynosi mleko i produkcja pasz.

W Janowie gospodarują dziś na dwu i pół tysiącach hektarów i utrzymują około 700… krów mlecznych. To właśnie bydło daje finansową stabilność finansową. Konie są wizytówką, ale gospodarstwo utrzymują pola i mleczarnia.

Nowoczesny kombinat rolny

Właśnie zakończyły się siewy kukurydzy – najważniejszej uprawy dla produkcji mleka. Kiszonka z kukurydzy stanowi podstawę żywienia krów, dlatego od pogody w najbliższych tygodniach zależeć będą plony, jakość pasz i koszty funkcjonowania całego gospodarstwa. Na polach dominują także zboża paszowe, lucerna, trawy i użytki zielone. Własna produkcja pozwala ograniczać wydatki i chronić się przed drożyzną na rynku. W praktyce Janów Podlaski działa dziś jak nowoczesny kombinat rolny, w którym to krowy zarabiają na utrzymanie słynnych koni czystej krwi arabskiej

Pride of Poland

Stadnina Koni Janów Podlaski, położona we wsi Wygoda, nieopodal granicy z Białorusią, to najstarsza państwowa stadnina koni w Polsce, założona w 1817 roku. Słynie z corocznej, prestiżowej aukcji Pride of Poland, organizowanej od 1970 roku. To kluczowe wydarzenie na rynku koni arabskich, przyciągające kolekcjonerów z całego globu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24

Na podst.: Stadnina Koni Janów Podlaski, aukcja Pride of Poland. gov.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!

Rynek elektryków pod dyktando Chin

Droga energia wpędziła niemiecki przemysł w kryzys

»»Bitwa o rachunki za energię – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24