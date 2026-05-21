Rusza japońska inwestycja za 300 mln euro

Pierwszą w Polsce fabrykę Daikin otwarto uroczyście w Ksawerowie k. Łodzi. Japoński koncern zainwestował w zakład produkujący pompy ciepła 300 mln euro, ma zatrudnić docelowo ok. 2000 osób. Decyzja o jego powstaniu była związana z rosnącym w Europie zapotrzebowaniem na ekologiczne rozwiązania systemów grzewczych.

Ceremonia otwarcia pierwszej w Polsce fabryki pomp ciepła Daikin / autor: PAP/Marian Zubrzycki

„W 2022 roku ogłosiliśmy decyzję o budowie zakładu. Dziś jesteśmy dumni z jego oficjalnego otwarcia. Będziemy produkować w nim systemy pomp ciepła, które będą zamiennikiem konwencjonalnych bojlerów i pozwolą na osiągnięcie w Europie neutralności węglowej. Wybraliśmy Łódź, bo byliśmy przekonani, że ten region oferuje silne i stabilne fundamenty dla długoterminowego wzrostu” - powiedział podczas uroczystości otwarcia dyrektor fabryki w Ksawerowie Yasuto Hiraoka.

Prezes Daikin Manufacturing Poland Yasuto Hiraoka podczas ceremonii otwarcia pierwszej w Polsce fabryki pomp ciepła Daikin / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Inwestycja warta 300 mln euro

Przyznał, że wpływ na wybór lokalizacji dla fabryki w Ksawerowie miało:

► położenie w centralnej Polsce,

►dobra sieć dróg, autostrad i szybkiego ruchu wokół Łodzi, co umożliwia szybkie dostarczenie produktów do całej Europy.

►Równie ważna była też dostępność wykwalifikowanych pracowników w miejscu, które ma duże doświadczenie w produkcji oraz jest silnym ośrodkiem akademickim.

Daikin w budowę zakładu zainwestował 300 mln euro. Docelowo zatrudnienie w niej ma znaleźć ponad 2000 osób, w tym inżynierowie oraz pracownicy linii produkcyjnych. Zakład zaczął działalność od jednej linii produkcyjnej, którą obsługuje obecnie ponad 100 osób. Firma planuje jednak, że po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej w fabryce w Polsce ma powstawać rocznie 800-900 tys. sztuk pomp ciepła na trzech liniach produkcyjnych. W związku z tym zatrudnienie ma wyraźnie wzrosnąć. Produkcja może też zostać rozszerzona o urządzenia do wentylacji.

W fabryce Daikin docelowo pracę znajdzie ponad 2000 osób. Nz. polska załoga na uroczystości otwarcia fabryki / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Obecny na uroczystości wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros podkreślił, że tak duża inwestycja japońskiej firmy, to potwierdzenie faktu, że Polska może być „bramą do Europy” dla przedsiębiorstw z Azji. - Polska przedsiębiorczość w połączeniu z japońską filozofią doskonalenia się, spowoduje, że ta fabryka będzie budowała potencjał firmy Daikin, ale przede wszystkim potencjał polskiej gospodarki. Ambitne cele klimatyczne, rosnące koszty energii, sytuacja geopolityczna coraz częściej motywują obywateli i przedsiębiorstwa do sięgania po zróżnicowane, efektywne technologie energetyczne, m.in. takie jak pompy ciepła - mówił.

Dlatego - jak dodał - otwarcie fabryki jest nie tylko wielkim sukcesem dla przedsiębiorstwa, ale również wsparciem podniesienia standardu energetycznego budownictwa i dekarbonizacji przemysłu w Polsce i Europie.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Daikin Industries Masanori Togawa podczas ceremonii otwarcia pierwszej w Polsce fabryki pomp ciepła Daikin / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Jak przekonywali przedstawiciele firmy Daikin, produkowane pod Łodzią nowoczesne systemy grzewcze będą też częścią europejskiej transformacji energetycznej. Mają one bowiem przyczynić się do stopniowego odchodzenia od ogrzewania opartego na paliwach kopalnych, ograniczając emisję CO2 i poprawiając efektywność energetyczną.

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na pompy ciepła będzie rosło na całym świecie. Ten zakład będzie dostarczał na rynek europejski produkty, które będą opierać się na najnowszych technologiach opracowywanych w naszym centrum badań w Genk w Belgii – dodał prezes Daikin Industries Masanori Togawa.

Nowo otwarta pierwsza w Polsce fabryka pomp ciepła Daikin - automaty linii produkcji / autor: PAP/Marian Zubrzycki

Daikin z siedzibą w Osace w Japonii jest światowym liderem na rynku systemów pomp ciepła i klimatyzacji, a także filtracji powietrza. Na całym świecie zatrudnia ponad 100 tys. osób. W Europie posiada 13 zakładów produkcyjnych - w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. W roku fiskalnym 2025 firma osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 28,6 mld euro.

PAP, sek

