Zaskakujące przyspieszenie wielkiego przejęcia w mediach

Paramount Skydance ma nadzieję na sfinalizowanie umowy przejęcia Warner Bros Discovery do 15 lipca - podał newsletter Status. Publicznie spółka wyznaczyła datę dopięcia transakcji na koniec trzeciego kwartału br.

Według Status, branżowego newslettera poświęconego doniesieniom ze świata mediów, szef Paramount Skydance wewnętrznie wyznaczył docelową datę finalizacji przejęcia WBD na 15 lipca.

Transakcja za 110 mld dol.

W wypowiedziach publicznych i w dokumentach składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wymieniana jest data 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dol., a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dol.

Akcjonariusze WBD zatwierdzili sprzedaż spółki podczas specjalnego walnego zgromadzenia w kwietniu, jednak wciąż potrzebne są zgody regulatorów w krajach, gdzie obie spółki są obecne. Sprawę bada m.in. brytyjski urząd antymonopolowy CMA.

Paramount zwrócił się również do Federalnej Komisji Łączności (FCC) o zatwierdzenie inwestycji zagranicznych w ramach transakcji. Według „New York Post” inwestorzy spoza USA mają stanowić 49,5 proc. kapitału własnego połączonej firmy. Są to m.in. państwowe fundusze majątkowe Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, choć mają one nie posiadać akcji uprawniających do głosowania.

Przeszkodą w transakcji mogą stanowić działania władz Kalifornii. Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta wszczął w marcu dochodzenie w sprawie transakcji i mówił, że widzi w sprawie potencjalne problemy, jak mniejsza konkurencja na rynku.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!

Rynek elektryków pod dyktando Chin

Droga energia wpędziła niemiecki przemysł w kryzys

»»Bitwa o rachunki za energię – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24