Nieoczekiwane dolegliwości zdrowotne kierowców elektryków

Auta elektryczne miały kojarzyć się ze zdrowiem i ekologią, ale nowe badania pokazują zupełnie inny problem. Długie postoje przy ładowarkach coraz częściej wiążą się z sięganiem pod tzw. „śmieciowe jedzenie”, słodycze i słodzone napoje. Efekt jest prosty do określenia: dodatkowe kilogramy, gorsze nawyki żywieniowe i spadek koncentracji za kierownicą.

Badanie przeprowadzone w Niemczech, na zlecenie ubezpieczyciela DA Direkt, wykazało, że aż 51 proc. kierowców aut elektrycznych podczas ładowania sięga po przekąski lub drobne posiłki, a jedynie 6 proc. pożytkuje ten czas na aktywność fizyczną. Reszta odpoczywa, robi zakupy albo po prostu… zabija nudę jedzeniem.

Z widokiem na stołówkę

Najczęściej wybierane są hot dogi, słodkie bułki, batony i gazowane napoje. Problem nasila się szczególnie tam, gdzie kierowcy muszą spędzać przy ładowarkach po kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. Aż 35 proc. użytkowników elektryków akceptuje postoje trwające do pół godziny. Kierowcy narzekają też na chaos z płatnościami, zbyt małą liczbę szybkich ładowarek oraz fatalne warunki przy stacjach. Brakuje toalet, miejsc odpoczynku i zadaszeń. W takich warunkach najłatwiej skończyć z jedzeniem „na szybko”.

Nie wszędzie problem wygląda tak samo

Badanie objęło 3,5 tys. osób, w tym tysiąc użytkowników aut elektrycznych. W Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej, bo większość ładowań odbywa się w domach i garażach. Wiele publicznych ładowarek stoi też z dala od sklepów i gastronomii. Mimo to eksperci ostrzegają, że wraz z rozwojem infrastruktury problem niezdrowego podjadania podczas ładowania może gwałtownie wrosnąć.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; Na podst. AutoŚwiat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Za Tuska już 1,27 mld zł długu dziennie więcej!

Rynek elektryków pod dyktando Chin

Droga energia wpędziła niemiecki przemysł w kryzys

»»Bitwa o rachunki za energię – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24