Odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, ile już zebrano podpisów

Inicjatorzy akcji „Stołeczna Operacja Referendalna” poinformowali, że w ciągu pierwszych czterech dni zebrali około 15 tys. podpisów. Chcą odwołać Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta m.st. Warszawy. Akcja rozpoczęła się 30 lipca i potrwa do 28 września.

Od 30 lipca w Warszawie trwa zbiórka podpisów prowadzona przez inicjatorów referendum. Jak podkreśla Maciej Wilk, jeden z organizatorów, akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i zaliczyła świetny start.

Po czterech dniach mamy już kilkanaście tysięcy podpisów!!! To znakomity rezultat i najlepszy dowód, że oddolna akcja obywatelska może być sprawna, profesjonalna i skuteczna - pisze Maciej Wilk.

Ogromne zarzuty wobec Rafała Trzaskowkiego

Autorzy inicjatywy zarzucają Rafałowi Trzaskowskiemu m.in. nadmierne upolitycznienie urzędu, współtworzenie w Warszawie rozbudowanej sieci powiązań z Koalicją Obywatelską, zatrudnianie osób bez odpowiednich kwalifikacji, wypłacanie gigantycznych wynagrodzeń swoim pracownikom i współpracownikom, nieprawidłowe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. Jako przykład wskazują m.in. budowa toalety publicznej, która wyniosła około 600 tys. zł, czy budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za 652,5 mln zł z czego ok. 652,5 mln zł to wydatki na projekty.

Krytykowany jest również brak sprawczości prezydenta wobec zwykłych problemów, np. awarii systemu przesyłania ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie w 2019 roku, a także opóźnień i wzrostu kosztów części inwestycji. Wśród przykładów wymieniają przedłużający się remont Sali Kongresowej, budowę tramwaju do Wilanowa, wzrost zatrudnienia w stołecznym ratuszu oraz planowany na 2026 rok deficyt budżetowy wynoszący około 3,7 mld zł. Zastrzeżenia zgłaszają także wobec polityki miasta dotyczącej Strefy Czystego Transportu.

Ważne referendum

Aby referendum mogło się odbyć,do 28 września trzeba zebrać około 132 tys. podpisów, co odpowiada 10 proc. osób uprawnionych do głosowania w Warszawie. Jak podkreślają, celem zmian jest przecięcie pajęczyny Koalicji Obywatelskiej stworzonej w Warszawie.

Referendum będzie wiążące, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby osób, które głosowały w ostatnich wyborach na prezydenta miasta. Do odwołania Rafała Trzaskowskiego potrzebnych będzie około 450 tys. głosów.

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jb