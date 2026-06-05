Zarabiasz na butelkach? Tę rzecz musisz wiedzieć

Kaucja za puszki i butelki może podlegać opodatkowaniu, jeśli opakowania zostały znalezione lub pochodzą na przykład z restauracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów potwierdzają, że obowiązek podatkowy w PIT pojawia się, gdy uzyskane świadczenie nie polega na zwrocie zakupionego wcześniej osobiście opakowania.

Standardowy zwrot kaucji przez osoby, które wcześniej same poniosły ten wydatek, jest całkowicie neutralny podatkowo. Fiskus ostrzega jednak przed opodatkowaniem w sytuacji, gdy ktoś oddaje do systemu butelki pozyskane z innych źródeł, co oznacza, że nie odzyskuje własnego kosztu.

Co twierdzą eksperci?

Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda wyjaśnił, że samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie stanowi jeszcze działalności gospodarczej.

Z kolei minister Paulina Hennig-Kloska zapewniła, że zwykli obywatele podatku nie zapłacą, a podatek VAT od niezwróconej kaucji rozliczają wyłącznie operatorzy, dlatego – zdaniem ministrów – nie ma potrzeby zmian w przepisach.

wiadomosci gospodarcze, mw

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