Państwo rozdaje. 18 tys. zł dopłaty na 1ha lasu

Rolnicy, którzy mają własny las lub planują zalesienie gruntu, mogą starać się o wsparcie.

Od pierwszego czerwca Agencja Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła bowiem nabór wniosków na inwestycje leśne. Najwyższe stawki dotyczą odbudowy uszkodzonych drzewostanów oraz nowych zalesień. W niektórych przypadkach wsparcie przekracza nawet 18 tys. zł na każdy hektar.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeszcze kilka lat temu las często traktowano jako dodatek do gospodarstwa. Dziś coraz częściej oznacza on dodatkowe koszty, zwłaszcza po pożarach, suszy czy wichurach. Dlatego wysokość wsparcia ma dla wielu gospodarstw większe znaczenie niż sam termin naboru.

Dopłaty

Najwyższe dotacje dotyczą działań związanych z odnowieniem i zakładaniem nowych drzewostanów. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji oraz od parametrów gleby. Nie każdy wie, że wsparcie dotyczy także gruntów rolnych. Dopłaty przewidziano do tworzenia zadrzewień, a także do zakładania systemów rolno-leśnych.

Takie rozwiązania pomagają zatrzymywać wodę, ograniczać erozję i poprawiać warunki gospodarowania na słabszych stanowiskach.

agroflesh, gs

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