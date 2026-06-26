Butelkomaty na kołach pojadą za tobą na wczasy

Już za klika dni w miejscowościach turystycznych i kurortach oraz w miejscach organizacji wydarzeń plenerowych pojawi się sieć nowych, mobilnych automatów kaucyjnych, przyjmujących puszki i opakowania typu PET o pojemności do 3 litrów. Operatorzy pracują też nad cyfrowymi formami zwrotu kaucji – m.in. na kartę płatniczą. To mógłby być milowy krok w rozwoju systemu, ale na horyzoncie piętrzą się również czarne chmury.

System kaucyjny zadebiutował 1 października 2025 roku. Zasady jego działania są proste: do napojów w plastikowych butelkach o poj. do 3 l i metalowych puszek (poj. do 1 l) doliczana jest przy sprzedaży kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Przyjmowane są także szklane półlitrowe butelki zwrotne. W ich przypadku kaucja jest dwukrotnie wyższa (wynosi 1 zł). O tym czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje ustandaryzowane logo nadrukowane na etykiecie lub puszce – są to dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z kwotą do zwrotu. Żeby odzyskać pieniądze, nie trzeba mieć paragonu. Jedynym warunkiem jest stan zwracanego opakowania – nie może być ono zgniecione.

Lato – czas testowania

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała, że od października minionego roku do końca maja br. w ramach systemu kaucyjnego zebrano 1,6 mld opakowań. Latem ten wynik zapewne zauważalnie się poprawi, gdyż planowane jest rozszerzenie sieci butelkomatów w regionach turystycznych. ”– Wakacje to czas wzmożonego popytu na napoje, a także większej mobilności Polek i Polaków. Dlatego już wkrótce w najbardziej obleganych ośrodkach, jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo, staną mobilne kaucjomaty na plastikowe butelki i na puszki. Niektórzy operatorzy”” (m.in. Pol-Ka, Kaucja Polska – red.) ”już je instalują” – doprecyzowała Anita Sowińska, podsekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska.

Jesień – może być gorąco

Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że kluczowe decyzje o zmianach w systemie kaucyjnym – w tym o rozszerzeniu go o jednorazowe opakowania szklane – zostaną ogłoszone we wrześniu. Czy system jest na to gotowy? Czy sklepy dadzą radę? Czy frustracja klientów nie sięgnie zenitu? Odpowiedzi na te i podobne pytania poznamy już za 3-4 miesiące. Na koniec przypomnijmy, że jednym z głównych celów stawianych przed systemem kaucyjnym jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach, a więc 77 proc. do 2028 roku i 90 proc. od 2029 roku).

Grzegorz Szafraniec

na podst. gov.pl, PAP