Uwaga, absurd! Wojsko zamiast ćwiczyć, zbiera butelki

Wojsko nie chce już zajmować się zbieraniem plastikowych butelek i zabiega o zmianę w systemie dystrybucji plastikowych opakowań. Na razie armia zmuszona jest zorganizować system zbierania odpadów – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wprowadzony w październiku ub. r. system kaucyjny zmusił Wojsko Polskie do samodzielnego organizowania zbiórki butelek, co delegowano na dowódców jednostek. Podpułkownik Piotr Płuciennik z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w rozmowie z „DGP” wyjaśnia, że wojsko zawiera umowy z operatorami systemu, którzy bezkosztowo dostarczają zaplecze logistyczne, platformy internetowe i skanery. Przykładowo, w jednej z jednostek utworzono 34 miejsca odbioru i 172 punkty zbiórki, a armia odzyskuje kaucję oraz środki za zbiórkę manualną.

Absurd paraliżujący działania armii

Sytuacja ta wzbudza sprzeciw wojskowych - podkreśla „DGP”. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, nazywa to absurdem paraliżującym działanie armii. Jego zdaniem winna jest wojskowa administracja i biuro prawne MON, które przeoczyły ten problem na etapie legislacji w latach 2023–2024. Wojskowy apeluje o personalną odpowiedzialność urzędników, wskazując, że biurokracja ma destrukcyjną władzę nad potrzebami sił zbrojnych.

Jak czytamy w „DGP”, MON dostrzegło problem dopiero po sygnałach z garnizonów i próbuje go rozwiązać przy okazji prac nad ustawą o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda poinformował, że aktualny projekt zakłada wyłączenie z systemu kaucyjnego napojów kupowanych bezpośrednio na użytek własny wojska polskiego oraz armii sojuszniczych. Ponieważ ustawa utknęła w konsultacjach, a jej wejście w życie w 2026 r. się opóźnia, jednostki muszą nadal zbierać butelki.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukraina prze do Unii kosztem polskich interesów

Więcej praw w locie. Tyle zyskasz na zmianach w bagażu i biletach

Dino zwietrzyło interes na butelkomatach

»»Ukraina idzie do Unii – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24