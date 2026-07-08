Minister finansów działa w interesie Rosjan

Polska nie wyegzekwuje od rosyjskiego giganta Gazpromu prawomocnie zasądzonej kary w wysokości 174,5 mln zł. Jak informuje „Puls Biznesu”, na drodze do ściągnięcia środków stanęła oficjalna decyzja ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, który oddalił zażalenie na postanowienie wrocławskiego fiskusa. Sprawa wywołała ogromne poruszenie, a prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, nie kryje swojego oburzenia.

W wypowiedzi dla „Pulsu Biznesu” prezes Tomasz Chróstny stwierdził wprost:

„Trudno zaakceptować rozstrzygnięcie, które może utrudnić lub wręcz uniemożliwić odzyskanie ponad 174 mln zł należnych prawomocnie skarbowi państwa. Szczególnie niezrozumiałe jest to w sprawie dotyczącej rosyjskiego Gazpromu, podmiotu od lat wykorzystywanego przez Federację Rosyjską do realizacji jej strategicznych interesów”.

Kara od UOKiK z 2020 r.

Konflikt wokół rosyjskich milionów ciągnie się od dłuższego czasu. Kara została nałożona przez UOKiK w 2020 roku za umyślne utrudnianie śledztwa i odmowę przedstawienia dokumentów dotyczących miko-konsorcjum finansującego budowę gazociągu Nord Stream 2. Choć pierwotnie wynosiła ona 50 mln euro, sąd w lipcu 2024 r. obniżył ją do ponad 174 mln zł. Wyrok ten uprawomocnił się w sierpniu 2025 r. w sądzie apelacyjnym.

Ponieważ Gazprom zignorował wyrok, prezes UOKiK znalazł skuteczny sposób na ściągnięcie należności – postanowił zająć część z 800 mln zł zamrożonych w Polsce aktywów, które stanowią odszkodowanie dla Gazpromu za przejęcie jego udziałów w spółce EuRoPol Gaz. Na taką ścieżkę zgodził się prowadzący egzekucję Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, a poparcie jeszcze jesienią 2025 roku deklarowały Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuratoria Generalna.

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Niespodziewanie opór stawił jednak Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy (DUCS) we Wrocławiu, podlegający pod przepisy sankcyjne. Urzędnicy z Wrocławia uznali, że wypłata pieniędzy stanowiłaby… „pośrednie udostępnienie aktywów” podmiotowi objętemu sankcjami.

Eksperci, jak cytowany przez ”Puls Biznesu” doradca podatkowy Radosław Żuk, wskazują, że to fundamentalny błąd: „pieniądze te opuszczają sferę majątkową Gazpromu i zasilają budżet Rzeczypospolitej”. Mimo to minister Andrzej Domański podtrzymał decyzję blokującą egzekucję, a resort odmówił szczegółowego komentarza, zasłaniając się procedurami dotyczącymi „rozstrzygnięć wydanych w konkretnych, indywidualnych sprawach”. Prezes UOKiK zapowiada jednak, że urząd przeanalizuje „dalsze kroki prawne, aby w pełni zabezpieczyć interesy państwa”.

Zespół wGospodarce.pl

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