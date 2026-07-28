Elon Musk oferuje X Money. Konto z oprocentowaniem 6 proc.!
Elon Musk uruchamia X Money — usługę w aplikacji X (Twitter), która ma działać jak konto finansowe: wpłacasz pieniądze, wysyłasz przelewy i płacisz rachunki. Jakie są ryzyka założenia takiego konta?
Jaki zysk?
X obiecuje do 6 proc. rocznie od trzymanych tam pieniędzy (np. 10 000 zł → ok. 600 zł rocznie przed podatkami, jeśli faktycznie dostaniesz pełne 6 proc.). Najwyższe oprocentowanie ma być dla droższych abonentów X.
Jakie ryzyko?
Najczęściej zadawane pytania wokół X Money dotyczą bezpieczeństwa pieniędzy i kontroli nad nimi. Choć użytkownik będzie korzystał z usługi w aplikacji należącej do Elona Muska, X samo nie jest bankiem — środki mają być przechowywane i obsługiwane przez partnerski bank, Cross River Bank. Oznacza to, że pieniądze formalnie znajdują się po stronie instytucji finansowej, a nie bezpośrednio w firmie Muska. Bank może wykorzystywać zgromadzone środki w ramach swojej działalności, m.in. udzielając kredytów i zarabiając na różnicy między oprocentowaniem pożyczek a odsetkami wypłacanymi klientom.
Ryzyko polega na tym, że w przypadku problemów banku, firmy lub całej usługi dostęp do pieniędzy mógłby zostać utrudniony.
Ochroną dla klientów w USA ma być ubezpieczenie depozytów FDIC do określonego limitu, ale nie eliminuje ono wszystkich możliwych zagrożeń.
Na podstawie BiznesInteria, jb
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