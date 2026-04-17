Toksyczny słonecznik z Argentyny. "Smacznego"

Od początku 2026 roku Argentyna zwiększyła eksport nasion słonecznika aż pięćdziesięciokrotnie. Największym odbiorcą pozostaje Unia Europejska. Kiepska jakość i – jeżące włos na głowie – skandalicznie wysokie przekroczenia zawartości pestycydów, dyskwalifikują ziarna słonecznika, jakie przypłynęły zza oceanu. To nie pierwszy taki transport. Tym razem „gorący kartofel” przypadł Bułgarii.

Od stycznia do końca marca Argentyna sprzedała za granicę 620 tys. ton nasion słonecznika, wobec 11 tys. ton rok wcześniej. Największe wolumeny trafiły do Bułgarii, Rumunii, Portugalii, Francji i Turcji. Równolegle wzrósł eksport oleju i śruty słonecznikowej, a prognozy wskazują na zbiory przekraczające 6,5 mln ton. Kontrowersje budzi fatalna jakość surowca. Badania wykazały trzy-, czterokrotne przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, co wyklucza wykorzystanie nasion w produkcji żywności. Nasiona mają zostać przetworzone na olej wykorzystywany do biopaliw lub wyeksportowane poza Unię. Do tej pory do Bułgarii trafiły cztery skażone partie skażonego słonecznika o łącznej masie przekraczającej 160 tys. ton.

gs, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Obywatelu, zapłacisz państwu za… własny płot!

Złota kolekcja NBP. Monety z kruszcu o rezerwach złota

InPost znów bije rekord podatku dla budżetu

