Wielki bank, nagła zmiana w zarządzie

Rada nadzorcza PKO BP odwołała Marka Radzikowskiego z funkcji wiceprezesa - poinformował w środę PKO BP. Bank zapewnił, że decyzja nie wpływa na bieżące funkcjonowanie firmy, a wkrótce ogłoszone zostaną dwa postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesów.

„Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 11 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Marka Radzikowskiego z Zarządu Banku. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia” - brzmi komunikat giełdowy banku. PKO BP przekazał, że Marek Radzikowski odpowiadał za obszary operacji oraz bankowości międzynarodowej.

W informacji prasowej PKO BP przekazano, że w związku ze zmianą ogłoszone zostaną dwa odrębne postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesów zarządu PKO BP odpowiedzialnych odpowiednio za obszar operacji oraz za obszar bankowości międzynarodowej. Zdaniem banku podział dotychczasowego zakresu odpowiedzialności na dwa stanowiska ma na celu „dalsze wzmocnienie zarządzania tymi obszarami”.

Jak wynika z komunikatu, do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych nadzór nad obszarem operacji będzie sprawował Michał Sobolewski, wiceprezes PKO BP obecnie nadzorujący obszar administracji, a nad obszarem bankowości międzynarodowej – Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP obecnie nadzorujący obszar finansów i rachunkowości.

Bank zapewnił jednocześnie, że decyzja nie wpływa na bieżące funkcjonowanie PKO Banku Polskiego ani realizację jego strategicznych celów.

Po odwołaniu Radzikowskiego zarząd PKO BP, na którego czele stoi prezes Szymon Midera, liczy łącznie siedem osób.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

PAP, sek

