10 mld zł zysków w rok - po raz pierwszy

Zysk netto grupy kapitałowej PKO BP w 2025 r. wyniósł 10 mld 682 mln zł i był o 1 mld 378 mln zł wyższy niż uzyskany w 2024 r. - poinformował bank w czwartkowym raporcie. Wypracowany zysk po raz pierwszy w polskim sektorze bankowym przekroczył 10 mld zł – dodano. PKO BP w 2026 roku rozwinie nowe silniki wzrostu i zakłada dalszy wzrost udziałów rynkowych w kluczowych liniach biznesowych. Liczy, że dzięki przyspieszeniu wzrostu wolumenów będzie w stanie skompensować wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy - prezes banku Szymon Midera.

Jak poinformował bank, zysk netto grupy PKO BP w IV kwartale 2025 r. wzrósł 11 proc. rok do roku i spadł 4,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

„Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w 2025 roku wyniósł 10 682 mln PLN i był o 1 378 mln PLN wyższy niż uzyskany w 2024 roku” - przekazał bank w raporcie. Jak dodano, na wzrost wyniku netto wpłynęła m.in. poprawa wyniku na działalności biznesowej o 1 mld 605 mln zł.

„Przy wysokiej dyscyplinie w zarządzaniu kosztami operacyjnymi oraz ryzykiem, wskaźnikach kosztów do dochodów i ryzyka kredytowego utrzymanych na solidnym poziomie, odpowiednio: 31,1 proc. i 30 p.b. – wypracowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego po raz pierwszy w polskim sektorze bankowym przekroczył 10 mld zł. Osiągnęliśmy zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 19,5 proc. i jesteśmy w stanie zapewnić rekordową dywidendę dla naszych akcjonariuszy” - przekazał prezes PKO BP Szymon Midera w liście dotyczącym działalności banku w 2025 r.

Midera: PKO BP w 2026 r. rozwinie nowe silniki wzrostu

„Celem banku na 2026 rok jest konsekwentna realizacja strategii - wzrost udziałów rynkowych w kluczowych liniach biznesowych: w pożyczce gotówkowej, kredytach hipotecznych i finansowaniu biznesu, dzięki koncentracji na budowaniu wartości dla klientów i poprawie ich doświadczeń, satysfakcji i zaufania. Zamierzamy utrzymać tempo, którym w zeszłym roku ożywiliśmy cały rynek” - - poinformował PAP Biznes prezes banku Szymon Midera.

„W tym roku rozwiniemy nowe silniki wzrostu - do największej sieci oddziałów w Polscy dodamy cyfrową +akwizycję+ klientów w ekosystemach, które będziemy dalej skalować. Chodzi przede wszystkim o naszą współpracę z Allegro, gdzie mamy dobrą trakcję, aby osiągnąć nasz cel 1 miliona użytkowników Allegro KLIK w tym roku. Na pewno utrzymamy także wysoką aktywność marketingową, bo chcemy być marką numer 1, rozważaną przez osoby, które jeszcze nie są naszymi klientami” - powiedział Midera.

Według prognoz banku, polska gospodarka urośnie w 2026 r. o 3,7 proc. rdr., a kredyty w sektorze bankowym wzrosnąć mają o 6,9 proc. rdr.

„Przy tak dobry warunkach makroekonomicznych, bardzo dobrym stanie rynku pracy, niskim koszcie ryzyka i spadających stopach procentowych, spodziewamy się, że firmy będą chciały się rozwijać, inwestycje przyspieszą, a w efekcie – istotnie wzrośnie zapotrzebowanie na finansowanie. Ten optymizm jest uzasadniony naturalnie pod warunkiem, że ryzyka geopolityczne i wojenne nie będą eskalować, a konflikt na Bliskim Wschodzie szybko się skończy” - powiedział Midera.

W 2025 roku wynik na działalności biznesowej grupy PKO BP wyniósł 30.371 mln zł, czyli w warunkach porównywalnych wzrósł o 4,8 proc. rdr.

Według prognoz banku, stopa referencyjna NBP w 2026 roku spadnie do 3,5 proc.

„Od dłuższego czasu konsekwentnie wzmacniamy naturalne zabezpieczenie bilansu, rozwijając portfel kredytów hipotecznych i gotówkowych, opartych na okresowo stałej stopie procentowej. Dodatkowo dominująca część portfela papierów wartościowych również oparta jest na stałej stopie” - powiedział Midera.

„Wierzymy, że również dzięki przyspieszeniu wzrostu wolumenów będziemy w stanie skompensować wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy. Już teraz obserwujemy wzrost dochodów z opłat i prowizji i oczekujemy, że ten pozytywny trend utrzyma się w kolejnych miesiącach” – dodał.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes), PAP, sek

