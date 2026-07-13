Co będzie motorem gospodarki? Analitycy wskazują

Wzrost PKB w 2026 r. wyniesie 3,5 proc., a w 2027 r. spowolni do 2,8 proc. ze względu na spadek inwestycji po zakończeniu Krajowego Planu Obudowy – prognozują ekonomiści banku PKO BP.

„Wzrost gospodarczy pozostaje stabilny, a prognoza PKB za II kw. 2026 wskazuje na dynamikę co najmniej równie wysoką jak w I kw. 2026 (3,5 proc. r/r), gdy aktywność została przejściowo ograniczona przez falę mrozów. Podtrzymujemy prognozę wzrostu PKB w 2026 na poziomie 3,5 proc. Napędzą go dwa motory relatywnie odporne na globalną koniunkturę – silna konsumpcja i inwestycje finansowane ze środków UE. Rewizje prognoz na 2026 są niewielkie i obejmują jedynie nieznacznie niższy wzrost konsumpcji (3 proc.) oraz inwestycji (10 proc.)” – napisali ekonomiści PKO BP w raporcie poświęconym aktualnym prognozom banku.

W 2027 r. wolniejszy rozwój, bo nie będzie KPO

Dodali, że w 2027 r. oczekują spowolnienia wzrostu PKB do 2,8 proc., głównie z powodu wygasania inwestycji po zakończeniu KPO. „Skala spowolnienia powinna być jednak mniejsza niż w poprzednich cyklach” – zaznaczyli.

Ceny żywności głównym źródłem ryzyka inflacyjnego

Ocenili, że ryzyko inflacyjne związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie okazało się znacznie mniejsze od obaw i przypomnieli, że inflacja w czerwcu spadła do 2,5 proc. Podkreślili, że spadkowi inflacji sprzyjał pierwszy od 2015 r. spadek cen żywności w ujęciu rocznym.

„Mimo korzystnych bieżących danych podnieśliśmy prognozę średniorocznej inflacji w 2026 r. do 3,2 proc., głównie z powodu zakończenia programu CPN od lipca (wcześniej zakładaliśmy kontynuację do końca roku). Nie dostrzegamy fundamentalnych źródeł presji inflacyjnej – dynamika płac słabnie, oczekiwania inflacyjne wróciły do wcześniejszych poziomów, nie widać efektów drugiej rundy. Źródłem ryzyka pozostają ceny żywności, które mogą ponownie wzrosnąć w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych i wyższych cen nawozów. Od III kw. 2027 r. oczekujemy trwałego powrotu inflacji do pasma odchyleń od celu NBP (1,5–3,5 proc.)” – napisali ekonomiści PKO BP.

Polityka pieniężna będzie stabilna

Przedstawiciele banku spodziewają się stabilizacji stóp procentowych w roku 2026. Ich zdaniem dopiero w roku 2027 może dojść do dwóch obniżek stóp, o 25 pkt bazowych każda, ze względu na oczekiwany powrót inflacji do celu NBP (który wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.).

„Deficyt fiskalny w latach 2026–2027 pozostanie blisko obecnych poziomów, czyli ok. 7 proc. PKB. Nie zakładamy konsolidacji mimo systematycznego pogarszania się sytuacji finansów publicznych. Obecne prognozy wskazują na wzrost długu powyżej 70 proc. PKB na koniec 2027 r., a odwrócenie tego trendu wymagałoby zdecydowanej konsolidacji” – stwierdzili ekonomiści PKO BP.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: Polska transakcja stulecia

Von der Leyen nabroiła, na Polskę karę zrzucili, a Tusk „PiS, PiS, PiS”

Jakie zawody znikną

»»Polskie rakiety trafiły na Ukrainę – oglądaj „Raport Extra” w telewizji wPolsce24