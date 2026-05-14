Prezes PKO BP: rekordowy kwartał dla banku

PKO Bank Polski odnotował rekordowy wynik zysku netto, a łączna wartość finansowania wyniosła 338 mld zł i była o 12,7 procent wyższa, niż rok wcześniej. Jakość portfela kredytowego banku pozostaje bardzo dobra, twierdzi Szymon Midera, prezes PKO BP.

PKO BP, największy bank w Polsce, wypracował rekordowe 2 mld 522 mln zł zysku netto z 2 mld 469 mln zł rok wcześniej. Łączna wartość finansowania udzielonego klientom wyniosła 338 mld zł i była o 12,7 procent wyższa, niż rok wcześniej.

Naszym celem pozostaje utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu finansowania w 2026 roku, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i dobrej jakości portfela - poinformował Szymon Midera, prezes PKO BP.

Rośniemy organicznie i widzimy, że jesteśmy dokładnie na zaplanowanych trajektoriach - dodał prezes PKO BP.

Wysoka odporność

Mimo wydarzeń na Bliskim Wschodzie, bank nie widzi bezpośrednich skutków, które przekładałyby się na zachowania klientów. Obserwuje on naturalnie większą ostrożność w podejmowaniu decyzji przez klientów, ale jednocześnie ich aktywność, zarówno po stronie korporacyjnej jak i detalicznej. Polska na tle innych gospodarek wyróżnia się stosunkowo dużą odpornością, co potwierdza rewizja prognoz MFW.

Potwierdzeniem odporności przedsiębiorstw na zawirowania geopolityczne może być między innymi wzrost aktywności w kredytach inwestycyjnych. W obszarze korporacji zwiększyliśmy finansowanie inwestycji o 16 procent, ale wśród niektórych klientów ta dynamika przekracza nawet jedną trzecią rok do roku - twierdzi prezes PKO BP. Jego zdaniem jakość portfela kredytowego PKO BP pozostaje bardzo dobra, a dzięki silnej pozycji kapitałowej bank jest dobrze przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji.

Relacje z klientami

Obecnie dla banku najważniejszy pozostaje między innymi wzrost organiczny, realizowanie przyjętej strategii oraz rozwój poprzez wzmacnianie relacji z klientami – podkreśla zarząd PKO BP..

Wzrost banku opiera się na systematycznie rosnącej i coraz bardziej aktywnej bazie klientów, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o ponad 300 tys. osób.

Mimo dobrego wyniku zysku netto, wynik odsetkowy PKO BP spadł. Bank jednak podejmuje działania, żeby utrzymać wynik odsetkowy na niemal niezmienionym poziomie rok do roku.

Krzysztof Dresler, wiceprezes banku ocenia, że gdyby liczba dni roboczych była taka sama jak w I kwartale 2025 r. to wynik byłby dodatni. Dwa dni mniej w kwartale powodują, że rzeczywiście jesteśmy lekko niżej na wyniku odsetkowym rok do roku - dodał.

PAP, oprac. Ida Hadaś

