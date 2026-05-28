Nowa prezes i nowy zarząd Poczty Polskiej

Rada nadzorcza Poczty Polskiej w czwartek powołała zarząd spółki. Prezesem Poczty została Magdalena Gaj - wynika z komunikatu Poczty. Dodano, że zarząd w nowym składzie będzie funkcjonował od 1 czerwca br.

►Prezesem została Magdalena Gaj.

►Wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych został Sławomir Żurawski,

►wiceprezesem ds. sprzedaży Marek Mąkosa,

►wiceprezesem ds. IT Grzegorz Latosiński.

W takim składzie zarząd będzie funkcjonował od 1 czerwca 2026 r.

„Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansów nie zostało rozstrzygnięte” - dodała Poczta.

Nowa prezes przeszła ze spółki Exatel

Od kwietnia 2025 r. Gaj była prezesem spółki Exatel, lecz z dniem 26 maja br. została odwołana ze stanowiska, co wywołało spekulację dotyczące powierzenia jej funkcji prezesa Poczty Polskiej. Exatel to państwowy operator telekomunikacyjny, dostawca usług z zakresu m.in. cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej.

W latach 2009-2011 Gaj była wiceministrem infrastruktury, a od 2011 do 2016 roku - administracji i cyfryzacji. W latach 2012–2016 była prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zarządzała także Kancelarią Prawno-Doradczą MMI Proconnect. Jest magistrem prawa, absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zmiany personalne w Poczcie Polskiej

Pod koniec marca z funkcji prezesa Poczty Polskiej odwołano Sebastiana Mikosza, co Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało „potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki”. Po odwołaniu Mikosza obowiązki prezesa powierzono Sławomirowi Żurawskiemu.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany przez nią plan transformacji ma m.in. poprawić jej wynik finansowy. W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto, o 408 mln zł mniej wobec 2023 r.

W 2025 r. Poczta Polska wypracowała 469 mln zł zysku netto. Wynikał on przede wszystkim z dwóch dotacji otrzymanych przez Pocztę Polską z tytułu rekompensaty kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2023 i 2024 - odpowiednio 963 i 954 mln zł. W ubiegłym roku poprawie uległ wynik sprzedażowy spółki, strata została zmniejszona o 24 proc. rdr (189 mln zł) i wyniosła minus 612 mln zł.

PAP, sek

