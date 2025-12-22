Trzech członków zarządu NBP, którzy stracili nadzór nad departamentami merytorycznymi 9 grudnia, odzyskało większość stanowisk - wynika z opublikowanej w poniedziałek struktury organizacyjnej NBP. „Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione” – napisał rzecznik prasowy banku centralnego Maciej Antes.

9 grudnia Narodowy Bank Polski opublikował nowy schemat organizacyjny, z którego wynikało, że nadzoru nad departamentami merytorycznymi zostali pozbawieni Marta Gajęcka (do 9 grudnia nadzorowała Departament Zagraniczny), Rafał Sura (Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Departament Systemu Płatniczego) i Piotr Pogonowski (Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Departament Statystyki).

Według stanu na 19 grudnia, który został opublikowany w poniedziałek, wskazani członkowie zarządu odzyskali stanowiska, z wyjątkiem Departamentu Systemu Płatniczego, który nie wrócił do Rafała Sury, a pozostał pod nadzorem Marty Kightley.

Schemat organizacyjny NBP - stan na 19 grudnia 2025 / autor: materiały prasowe NBP

Rzecznik NBP: „Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy”

„Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy. Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione. Konsekwencją jest przekazanie przez Prezesa NBP nadzorów nad departamentami wyznaczonym członkom Zarządu” - oświadczył rzecznik prasowy NBP Maciej Antes w komunikacie wysłanym mediom.

PAP, materiały prasowe NBP, sek

