Program „Staże Prezesa NBP" – nowa edycja

Rozpoczęła się nowa edycja Programu „Staże Prezesa NBP”. Stażyści będą mieli możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, dostęp do bogatych zasobów Biblioteki Centralnej NBP i konsultacji z ekspertami NBP na potrzeby własnej pracy naukowej. NBP oferuje im także szeroki pakiet świadczeń pracowniczych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy na stanowisku stażysty:

►w Centrali NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 6100,00 zł,

► w Oddziale Okręgowym NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 5500,00 zł.

Kto może wziąć udział w programie

W programie mogą wziąć udział absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie po 1 stycznia 2025 r. – preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, cyberbezpieczeństwo, informatyka i pokrewne.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć do 19 lipca 2026 r. aplikację w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP”, opis warunków uczestnictwa oraz link do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie: https://nbp.pl/staze/

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. sek

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