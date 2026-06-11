Mundial tylko dla bogatych

Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, mecze rozegrane zostaną na stadionach w Kanadzie, USA i Meksyku. I już wiadomo, że dla kibiców bilety będą nawet kilkukrotnie droższe niż cztery lata temu w czasie rozgrywek w Katarze.

O tym, że kibice muszą mocno trzymać się za kieszeń w czasie tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, było wiadomo już jesienią zeszłego roku. Wówczas FIFA po raz pierwszy udostępniła bilety do sprzedaży, a potem ich ceny tylko rosły.

Urosły one do takich rozmiarów, że nawet spytany o to Trump przyznał, że „tyle by nie zapłacił”. Sprawą zainteresowali się prokuratorzy w Nowym Jorku i New Jersey, którzy zarzucili FIFA „sztuczne pompowanie cen”.

Dla kibiców policzkiem są ceny biletów

Za obejrzenie meczu w fazie grupowej i dobre miejsce na stadionie trzeba zapłacić 450-990 dolarów, podczas gdy w 2022 roku w Katarze wystarczyło 220 dolarów.

Serwis sportowy sky.com donosi, że choć FIFA zapewnia, iż sprzedano wiele biletów po 60 dolarów, to większość z nich kosztowała znacznie więcej.

Na ćwierćfinały bilety są jeszcze droższe - 1360 dolarów - trzeba wydać o 935 dolarów więcej niż cztery lata. Na oficjalnej platformie, gdzie można sprzedawać lub wymieniać wejściówki, najtańsze bilety na półfinał w Arlington w Teksasie kosztują 2,7 tys. dolarów, a ceny rosną nawet do ponad 11 tysięcy dolarów. Kilka miejsc na finał wyceniono tam na… 2,3 mln dolarów!

AŁ, PAP, sek

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