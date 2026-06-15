"Obecny rząd próbuje przedstawiać te inwestycje jako własne osiągnięcie"

W tym tygodniu pierwsi pasażerowie mogą ponownie korzystać z połączeń kolejowych na odcinku Nowy Sącz–Marcinkowice. Dla mieszkańców Sądecczyzny to długo wyczekiwany moment, ale jego znaczenie wykracza daleko poza granice regionu. To kolejny etap realizacji projektu Podłęże–Piekiełko – największej inwestycji kolejowej w Małopolsce od zakończenia II wojny światowej i jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie w Polsce.

Dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy potraktował ten projekt jak strategiczny priorytet. Od początku naszych rządów rozwój kolei był jednym z filarów polityki inwestycyjnej państwa. Wiedzieliśmy, że nowoczesna Polska potrzebuje nie tylko autostrad i dróg ekspresowych, lecz także szybkich połączeń kolejowych, które będą napędzać rozwój gospodarczy i przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu regionów.

Uruchomienie ruchu na trasie Nowy Sącz–Marcinkowice jest ważnym symbolem, ale przede wszystkim namacalnym dowodem skuteczności wieloletnich działań. Zanim na plac budowy wjechał ciężki sprzęt, konieczne były lata przygotowań projektowych, decyzji środowiskowych, wykupów gruntów, zabezpieczania finansowania oraz postępowań przetargowych. Te kluczowe działania zostały wykonane za rządów premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego.

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Arkadiusz Mularczyk, tygodnik „Sieci”