„Od zera do milionera. 1,6 mln zł w rok, bez doświadczenia, bez kompetencji, bez konieczności pracy we właściwym wymiarze” - tak Jarosław Kaczyński odniósł się do głośnej sprawy lekarza Dawida Kacprzyka.

Wokół sprawy Dawida Kacprzyka narasta polityczna burza. Głos w sprawie zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w prawdziwych słowach podsumował swoich przeciwników politycznych, łącząc sprawę z szerszą taktyką obozu rządzącego.

„Od zera do milionera. 1,6 mln zł w rok, bez doświadczenia, bez kompetencji, bez konieczności pracy we właściwym wymiarze… Geniusz ❓ Nie. Klasyczny reprezentant uśmiechniętej Polski Tuska w pełnej okazałości. Lenz, Szumilas, Kacprzyk… Nie ma co się dziwić, że kasa szpitali jest pusta. Plądrują ją w biały dzień” - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

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X, jb