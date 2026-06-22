Hybrydy z Chin wkrótce zdrożeją

Czy ceny chińskich aut hybrydowych szybko pójdą w górę? To możliwe, bo Bruksela szykuje cła na tego typu samochody.

Władze unijne z niepokojem patrzą na to, jak chińskie marki motoryzacyjne coraz śmielej poczynają sobie na europejskim rynku. Po tym jak dwa lata temu obłożyły dodatkowymi cłami auta elektryczne, teraz szykują nowe stawki dla hybryd. Chodzi pojazdy PHEV wyposażone w dwa silniki: tradycyjny spalinowy i elektryczny. Import PHEV chinskiej produkcji rośnie i to w zawrotnym tempie, co odbija się na europejskich producentach, którzy też mają w ofercie takie modele, ale o wiele droższe. Najwyraźniej Bruksela wprowadzając podwyżkę ceł na elektryki wcześniej, nie przewidziała lub nie doceniła chińskiej przewagi cenowej w przypadku aut hybrydowych.

Sprzedaż chińskich hybryd rośnie lawinowo

Dziś media informują o trwającym dochodzeniu unijnym dotyczącym państwowych subsydiów dla chińskich producentów. Dane o sprzedaży aut hybrydowych z Chin są alarmujące dla firm, bo pokazują czterokrotny wzrost rok do roku 2024/2025. W tym roku również chińskie pojazdy zyskują na popularności, skoro tylko w okresie styczeń – kwiecień sprzedano ich trzy razy więcej niż w tym samym okresie 2025 r.

Przypomnijmy, że obecnie chińskie hybrydy obciążone są tylko 10-procentowym cłem. Natomiast stawki na elektryki zostały podniesione zależnie od producenta o 17-35 proc., co wraz z podstawową (10 proc.) stanowi znaczące obciążenie w końcowej cenie samochodu wyprodukowanego w Azji.

Agnieszka Łakoma

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