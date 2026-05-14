Branża motoryzacyjna w Niemczech na granicy paniki

Problemy niemieckiego przemysłu samochodu nie znikają pomimo oszczędności i cięcia kosztów. Jeśli władze unijne nie zmienią podejścia do branży, pracę w sektorze motoryzacyjnym w Niemczech może stracić nawet 125 tysięcy ludzi do 2035 roku.

Stowarzyszenie reprezentujące przemysł motoryzacyjny w Niemczech poinformowało o kolejnych zagrożeniach dla konkurencyjności i możliwości dalszego ograniczenia zatrudnienia. VDA ostrzega przed zwolnieniami, o czym informują światowe media. Już w ostatnich sześciu latach z powodu presji na elektromobilność w efekcie unijnej polityki klimatycznej i spadku produkcji aut spalinowych pracę straciło około 100 tysięcy ludzi, a do połowy przyszłej dekady może to być w sumie nawet 225 tysięcy!

Niemiecka branża moto czeka na bardziej „otwarte technologicznie” przepisy UE

Według Stowarzyszenia konieczna jest zmiana podejścia do transformacji przemysłu samochodowego, zwłaszcza że mierzy się również z konkurencją z Chin, skąd firmy coraz śmielej poczynają sobie na europejskim rynku. VDA wskazuje, że jeśli Bruksela przyjmie bardziej „otwarte technologicznie” przepisy dotyczące emisji CO₂, zezwoli na hybrydy a nie tylko elektryki, jak również spalanie z wykorzystaniem paliw odnawialnych, to problemy będą mniejsze. Branża liczy także na złagodzenie przepisów dotyczących flot samochodów osobowych i dostawczych, które od 2035 roku zakładają rejestrację tylko elektryków, bo zagrażają 50 tys. miejsc pracy w Niemczech.

Przypomnijmy, że władze unijne traktują szybką redukcję emisji w transporcie jako jeden z priorytetów polityki klimatycznej. Jedna zmuszone zostały do złagodzenia niektórych norm pod presją kilku krajów członkowskich, Włoch, Francji i Niemiec, w których przemysł motoryzacyjny ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Jednak przejście na elektromobilność ciągle obowiązuje w Unii.

Agnieszka Łakoma

