Awantura o masło za bezcen

„Społem” oskarża największe sieci handlowe o destabilizowanie rynku masła agresywnymi promocjami. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiła oficjalna skarga dotycząca sprzedaży kostki masła w Biedronce i Lidlu poniżej złotówki.

Spółdzielcy twierdzą, że ceny na poziomie 1-2 złotych za 200 gramów mogą oznaczać sprzedaż poniżej kosztów zakupu – a więc klasyczny dumping.

Wojna cenowa trwa już ponad dwa lata

Według wyliczeń społemowców, minimalna opłacalna cena detaliczna powinna wynosić od czterech do siedmiu złotych za kostkę – po uwzględnieniu kosztów produkcji, transportu, magazynowania i marży. „Społem” uważa, że tak radykalne promocje uderzają w mniejsze sklepy, spółdzielnie, mleczarnie i rolników produkujących mleko.

O z zasadami uczciwej konkurencji?

Organizacja ostrzega, że długotrwałe zaniżanie cen może prowadzić do osłabienia konkurencji i uzależnienia konsumentów od największych dyskontów. Wniosek skierowany do szefa Urzędu dotyczy możliwego naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz zbiorowych interesów konsumentów. Sprawa trafiła także do Ministerstwa Rolnictwa, resortu rozwoju oraz do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; na podst.: Społem, UOKiK

