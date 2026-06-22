Wejście smoka. Tajwańczycy w Polsce zajmą miejsce Intela

Tajwański gigant technologiczny Foxconn ostatecznie zlokalizuje swoją nową inwestycję w Polsce. Fabryka podzespołów i serwerów dla sektora AI powstanie w dolnośląskiej Miękini, zajmując tereny przygotowywane wcześniej pod niedoszły zakład Intela – podaje portal bankier.pl.

Klamka zapadła podczas trwającego w Warszawie Taiwan Expo 2026, kończąc tym samym rywalizację o kluczowy projekt technologiczny, o który ubiegały się również regiony łódzki i śląski. Wybór padł na gminę Miękinia pod Wrocławiem, która zaoferowała inwestorom około 400 hektarów terenu z kompletną, gotową infrastrukturą. Informację tę potwierdził dziś w Warszawie, podczas trwającego Taiwan Europe Expo, Tsai Sung-hui - dyrektor generalny TEEMA - pisze bankier.pl.

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Dla polskiej gospodarki to potężny impuls. Wejście konsorcjum zrzeszonego w ramach TEEMA (Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego), któremu przewodzi Foxconn – największy na świecie kontraktowy producent elektroniki - to projekt o skali znacząco przewyższającej wycofaną inwestycję Amerykanów.

Oczekuje się, że w perspektywie najbliższej dekady tajwański gigant może wygenerować nawet 40 tys. nowych miejsc pracy. Dla porównania pełnoskalowy projekt Intela zakładał docelowe zatrudnienie na poziomie 12 tys. osób.

»» Więcej o inwestycji koreańskiego koncernu w Polsce czytaj na portalu bankier.pl w publikacji Foxconn wchodzi do Polski. Tajwański gigant zbuduje fabrykę na dawnych terenach Intela

Oprac. Sek

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