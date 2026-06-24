Unia eksportuje gazy cieplarniane

Eurostat szacuje, że w 2025 roku emisja gazów cieplarnianych (GHG) z gospodarki UE i gospodarstw domowych wyniesie 3,3 miliarda ton ekwiwalentu CO2, obejmując wszystkie rodzaje działalności gospodarczej i gospodarstwa domowe łącznie. Stanowi to spadek o 17,2 proc. w porównaniu z 2015 rokiem”. Informacje te pochodzą ze wstępnych szacunków na rok 2025 , które Eurostat publikuje po raz pierwszy 6 miesięcy po zakończeniu roku referencyjnego.

Eurostat podaje, że emisja sektora energetycznego (zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację) spadła o 45,3 proc., podczas gdy emisja z górnictwa i wydobywania kopalin zmniejszyła się o 33,3 proc. W sektorze produkcyjnym spadek wyniósł 16,0 proc., a w gospodarstwach domowych o 14,7 proc., w usługach o 11,9 proc. Spadki odnotowano także w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (-5,9 proc.) oraz w zaopatrzeniu w wodę, gospodarowaniu ściekami, odpadami i rekultywacji (-2,6 proc.). Wzrosły natomiast emisje w budownictwie oraz transporcie i magazynowania - odpowiednio o 11,4 proc. i 10,9 proc.

Największe redukcje emisji gazów cieplarnianych odnotowano w Estonii (-41,7 proc.), Finlandii (-30,7 proc.) i Niemczech (-27,3 proc.). Wzrosty szacowano na Malcie (+169,4 proc.), Cyprze (+10,7 proc.), Litwie (+9,5 proc.) i Rumunii (+5,4 proc.). Eurostat chwali się także, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nie spowodowało gospodarczej zapaści, bo wszystkie kraje UE zwiększyły swój produkt krajowy brutto (PKB) w tym samym okresie. Cała gospodarka UE odnotowała wzrost PKB o 17,5 proc.

Rozwinięte gospodarki świata uciekają Unii Europejskiej

W unijnym komunikacie nie znajdziemy jednak informacji, że w tym samym czasie gospodarka Stanów Zjednoczonych urosła o około 30 proc., chińska o około 80 proc., a Korei Południowej o 28 proc. Oznacza to, że najbardziej rozwinięte gospodarki świata uciekają Unii Europejskiej, gdyż niespecjalnie przejmują się emisjami CO2.

W 2025 r. światowy przemysł wyemitował około 20 proc. więcej CO2 niż przed dekadą. Oczywiście najwięcej gazów wysyłają do atmosfery państwa, które się najszybciej rozwijają: Chiny - 32-33 proc. światowej emisji, USA - 12,6 proc., Indie - 7 proc.

Kraje Unii Europejskiej, które emitują 7,3 proc. wszystkich gazów cieplarnianych, z powodu restrykcyjnej polityki klimatycznej odstraszyły znaczną część przemysłu, teraz importują - głównie z Chin, Indii i USA - produkty powodujące największą emisję. Nie ograniczają więc globalnej ilości gazów cieplarnianych wysyłanych do atmosfery, ale eksportują ją do Azji i Ameryki Północnej. Razem zresztą z rozwojem przemysłu.

Mariusz Staniszewski

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