Masz studnię? Unia może cię dopaść

Wchodzą w życie nowe unijne przepisy rozszerzające pojęcie przestępstwa przeciwko środowisku m.in. o nielegalne pozbywanie się odpadów czy niszczenie siedlisk chronionych gatunków zwierząt. Za najpoważniejsze zdarzenia tego typu, których następstwem jest trwałe zniszczenie ekosystemu albo skażenie środowiska, będzie grozić nawet do dziesięciu lat bezwzględnego więzienia. Wygląda na to, że część nowych regulacji może boleśnie dotknąć polskich rolników.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje przepisy wdrażające unijną dyrektywę, która rozszerza katalog czynów uznawanych za przestępstwa przeciwko środowisku. Celem zmian jest ujednolicenie odpowiedzialności karnej we wszystkich państwach członkowskich i ograniczenie sytuacji, w których nielegalna działalność przenoszona jest do krajów stosujących łagodniejsze sankcje.

Pestycydy bez zezwoleń – cios w szarą strefę

Nowe regulacje obejmują m.in. nielegalne gospodarowanie odpadami, niszczenie siedlisk chronionych gatunków czy działania prowadzące do poważnych szkód w ekosystemach. W przypadku najcięższych naruszeń, skutkujących trwałym zniszczeniem środowiska lub jego skażeniem, grozić ma kara nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Znacznie szersza definicja przestępstwa

Jednym z obszarów szczególnie istotnych dla rolników jest obrót i stosowanie środków ochrony roślin. Projekt przewiduje odpowiedzialność karną za handel oraz używanie preparatów, które nie posiadają wymaganych zezwoleń. Dotyczy to również podróbek i imitacji takich wyrobów. W praktyce oznacza to większe ryzyko konsekwencji dla osób korzystających z produktów pochodzących z niepewnych źródeł lub niespełniających wymogów obowiązujących na rynku unijnym.

Woda na limicie

Projekt definiuje jeszcze jedno przestępstwo związane z poborem wód powierzchniowych i podziemnych. Odpowiedzialność karna ma dotyczyć przypadków naruszenia przepisów, które mogą prowadzić do znaczących szkód w zasobach wodnych. Zmiany obejmą m.in. nielegalne ujęcia wody oraz pobór przekraczający zakres posiadanych pozwoleń. Dla gospodarstw korzystających z nawodnienia oznacza to konieczność jeszcze dokładniejszego pilnowania formalności i warunków określonych w decyzjach administracyjnych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

na podst.: Ministerstwo Sprawiedliwości, gov.pl, Business Insider

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