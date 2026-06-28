Bestseller prezydenta. Ile już zarobił Andrzej Duda?

Spółka, która w ubiegłym roku wydała książkę Andrzeja Dudy pt. „To ja, Andrzej Duda”, osiągnęła ponad 3 mln zł przychodu w 2025 r. — informuje Gazeta.pl, powołując się na sprawozdanie finansowe opublikowane w KRS. To może wskazywać, że publikacja okazała się bestsellerem - notuje portal businessinsider.com.pl

Pozycja „To ja, Andrzej Duda” to rodzaj autobiografii byłego prezydenta Polski, zawierającej m.in. wspomnienia, nieznane wcześniej kulisy władzy oraz zdjęcia z życia prywatnego i politycznego. „To szczera opowieść o życiu i prezydenturze” — zachęcał do lektury Andrzej Duda na swojej stronie internetowej. Książkę wydała spółka, która powstała w tym samym roku, co publikacja, będąca jednocześnie pierwszym projektem wydawniczym tej firmy.

„Przychody ze sprzedaży prowadzonej przez spółkę Videre wyniosły w ubiegłym roku ponad 3,2 mln zł, a zysk brutto — ok. 537 tys. zł. To potwierdzałoby nasze wcześniejsze nieoficjalne ustalenia wskazujące, że książka Andrzeja Dudy sprzedała się co najmniej w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy” — informuje Next.gazeta.pl.

Oficjalna sprzedaż książka „To ja, Andrzej Duda” ruszyła 6 sierpnia 2025 r., czyli w dniu, w którym Andrzej Duda zakończył swoją kadencję, a urząd prezydenta objął Karol Nawrocki.

Okładka książki Andrzeja Dudy na stoisku / autor: Fratria

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Oprac. Sek

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