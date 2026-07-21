Andrzej Duda otwiera biznes. "Nie skupię się na pieleniu ogródka"
Były prezydent Andrzej Duda po zakończeniu kadencji otworzył biuro w Krakowie. Ma ono służyć dalszej działalności publicznej oraz oferować mieszkańcom bezpłatną pomoc prawną.
Biuro mieści się w zabytkowej willi przy krakowskich Plantach. Andrzej Duda zapowiada, że będzie z niego prowadził działalność związaną z promocją Polski za granicą, utrzymywaniem kontaktów międzynarodowych oraz wsparciem obywateli. W przyszłości placówka ma działać w formule otwartej, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z bezpłatnych porad prawnych.
Nie wyobrażam sobie, żebym przeszedł na emeryturę i skupił się na pieleniu ogródka – powiedział Andrzej Duda.
Były prezydent podkreśla, że chce pozostać aktywny zawodowo i wykorzystać swoje doświadczenie w dalszej służbie publicznej.
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Wpolsce24, jb
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