Koniec pracy w największym skwarze!

Od 11 stycznia 2027 r. zmienią się zasady organizacji pracy podczas upałów. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzi limity temperatur, po przekroczeniu których część czynności będzie trzeba ograniczyć lub wstrzymać.

W przypadku ciężkich prac na otwartej przestrzeni, typowych m.in. dla rolnictwa, budownictwa czy drogownictwa, granicą będą 32°C. Ale już od 25°C pracodawca będzie musiał zmienić organizację pracy, m.in. przez dodatkowe przerwy i skrócenie czasu pracy, ale także wcześniejsze rozpoczynanie prac, przenoszenie najcięższych zadań na chłodniejsze godziny lub ograniczenie pracy w pełnym słońcu.

Bladym świtem lub wieczorem

Oznacza to, że prace wymagające dużego wysiłku coraz częściej będą prowadzone o świcie lub późnym popołudniem. Nowe przepisy mają ograniczyć ryzyko przegrzania organizmu i udarów cieplnych, ale jednocześnie wymuszą na przełożonych dokładniejsze planowanie zadań. Branże zatrudniające pracowników sezonowych będą musiały dostosować harmonogram prac do warunków pogodowych.

Co przysługuje ci już dzisiaj?

Już dziś podczas upałów pracownicy mają prawo do darmowych napojów, gdy temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25°C, a w biurze lub pomieszczeniu zamkniętym 28°C. Jeśli chodzi o organizację pracy, przełożony może zastosować skrócenie czasu pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy lub rotację pracowników bez obniżania pensji. Pracownicy młodociani (poniżej 18. r.ż.) nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza wynosi ponad 65 proc.

Szkoda, że dopiero od stycznia…

Warto wiedzieć, że każdy ma prawo powstrzymać się od pracy, gdy uzna, że warunki bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu – po niezwłocznym poinformowaniu przełożonego. Szkoda, że nowe, zaostrzone przepisy będą obowiązywać dopiero od 1 styczna, bo meteorolodzy zapowiadają falę morderczych upałów. Przedsmak takiej pogody mamy już dzisiaj, ale naprawdę gorąco ma być od poniedziałku, gdy wartości rzędu 35-37°C pojawią się na termometrach w całym kraju.

Grzegorz Szafraniec

na podst.: gov.pl, money.pl, Wiadomości AGRO wPolsce24 TV, wGospodarce.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pit.pl