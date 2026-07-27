Kombajn w konwoju może więcej

Koniec z każdorazowym zdejmowaniem hedera (czyli zespołu żniwnego umieszczonego w przedniej części kombajnu) przed krótkim przejazdem między polami? Taki scenariusz zakłada przygotowywana w Ministerstwie Rolnictwa nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Obecnie kombajny nie mogą poruszać się po drogach publicznych z zamontowanym hederem ze względu na szerokość maszyny, co zmusza rolników do czasochłonnego demontażu nawet wtedy, gdy mają do pokonania zaledwie kilkaset metrów.

Pojawi się formuła „konwoju rolniczego”

Proponowane rozwiązanie przewiduje wprowadzenie tzw. konwoju rolniczego. Kombajn z hederem mógłby przejechać krótki odcinek drogi pod eskortą odpowiednio oznakowanego pojazdu z sygnałami świetlnymi, podobnie jak odbywa się to w przypadku transportów ponadgabarytowych. Rozwiązanie ma ułatwić prace szczególnie w okresie żniw, gdy niejednokrotnie liczy się każda godzina.

Na razie to tylko zapowiedź – nie przedstawiono jeszcze projektu przepisów ani terminu ich wejścia w życie – jednak rolnicy liczą, że nowelizacja zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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