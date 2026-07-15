Bruksela idzie na wojnę z rolnikami

Komisja Europejska przygotowuje największe od lat zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Po 2027 roku budżet na dopłaty ma być radykalnie niższy od oczekiwań, pojawią się limity wsparcia dla największych gospodarstw, a emerytowani rolnicy mogą całkowicie stracić prawo do wsparcia. W zamian Bruksela chce mocniej postawić na młodych gospodarzy i na… najmniejsze gospodarstwa.

Komisja Europejska proponuje, żeby na pierwszy filar WPR przeznaczyć około 300 mld euro. To zdecydowanie mniej niż ponad 482 mld euro, których domagały się organizacje rolnicze, wskazując, że tylko taka kwota pozwoliłaby utrzymać realną wartość unijnego wsparcia po latach wysokiej inflacji. Oznacza to mniejsze możliwości finansowania dopłat bezpośrednich, ekoschematów, płatności dla małych gospodarstw, młodych rolników czy terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Najwięksi zapłacą najwyższą cenę

Od 2028 roku we wszystkich państwach UE mają obowiązywać limity dopłat bezpośrednich. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego gospodarstwa wyniesie 100 tys. euro rocznie, a dopłaty przekraczające 20 tys. euro będą stopniowo obniżane. Między 20 a 50 tys. euro redukcja wyniesie 25 proc., między 50 a 75 tys. euro – połowę, a w przedziale od 75 do 100 tys. euro aż 75 proc. Największe gospodarstwa odczują te zmiany najmocniej.

Zabiorą pieniądze rolnikom-emerytom

Jeszcze więcej emocji budzi propozycja całkowitego wycofania dopłat dla rolników pobierających emeryturę. Zmiana miałaby wejść w życie od 2032 roku i zachęcić do szybszego przekazywania gospodarstw młodszym następcom. W zamian Unia planuje premię inwestycyjną sięgającą 300 tys. euro oraz dodatkowe wsparcie na przejęcie gospodarstwa.

Chcą przyspieszyć wymianę pokoleniową

Na nowych zasadach dotowane mają być również najmniejsze gospodarstwa. Maksymalnie mogłyby one liczyć na do 3 tys. euro (dziś jest to 1125 euro). Bruksela liczy, że nowe rozwiązania przyspieszą wymianę pokoleniową i zwiększą konkurencyjność europejskiego rolnictwa. Dla wielu gospodarstw oznaczają one jednak nie tylko nowe możliwości, ale także bolesne ograniczenie dotychczasowego wsparcia.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

na podst. KE, gov.pl, MRiRW, farmer.pl

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