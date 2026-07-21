Czy szersze ciągniki są legalne na drodze?

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło rozwiać wątpliwości dotyczące dopuszczalnej szerokości ciągników i zestawów rolniczych na drogach publicznych. Nowe przepisy mają jednoznacznie potwierdzić, że przekroczenie standardowej szerokości 2,55 m dotyczy nie tylko przyczepy, ale również ciągnącego ją traktora. Od przyjętej zasady są jednak istotne wyjątki.*

Dla rolników najważniejsze jest to, że zmiany nie podnoszą automatycznie maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdów rolniczych. Warunkowo dopuszczony do ruchu może zostać zestaw szeroki maksymalnie na trzy metry, ale tylko wtedy, gdy jest to spowodowane montażem – opon, gumowych gąsienic albo konfiguracją podwójnych opon – jako środków niezbędnych dla ochrony gleby (przepisy te dotyczą m.in. osłon przeciwrozbryzgowych kół).

Homologacja najważniejsza

Jednak szerokość stałej struktury pojazdu, czyli tzw. „szkieletu” ciągnika, nie może przekraczać 255 centymetrów. A cała „skorupa” musi posiadać homologację. Dodatkowo, pojazd z homologacją ma być wyposażony w co najmniej jeden zestaw opon lub gumowych gąsienic, z którymi jego szerokość nie przekroczy 2,55 m.

Ciągniki gąsienicowe

Projekt doprecyzowuje również przepisy dotyczące ciągników gąsienicowych. Dopuszczalna masa całkowita takiej maszyny pozostanie ograniczona do 24 ton, a maksymalny nacisk gąsienic na podłoże określono, w zależności od konstrukcji, na 40 lub 60 kN ̸ mkw. (co odpowiada odpowiednio

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji w Polsce24

Na podst. wieściagro.pl, gov.pl, Ministerstwo Infrastruktury

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