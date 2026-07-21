Informacje
Uchwalone zmiany w prawie nie podnoszą automatycznie maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdów rolniczych. / autor: Pixabay
Uchwalone zmiany w prawie nie podnoszą automatycznie maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdów rolniczych. / autor: Pixabay

Czy szersze ciągniki są legalne na drodze?

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 21 lipca 2026, 11:00

  • Powiększ tekst

Ministerstwo Infrastruktury postanowiło rozwiać wątpliwości dotyczące dopuszczalnej szerokości ciągników i zestawów rolniczych na drogach publicznych. Nowe przepisy mają jednoznacznie potwierdzić, że przekroczenie standardowej szerokości 2,55 m dotyczy nie tylko przyczepy, ale również ciągnącego ją traktora. Od przyjętej zasady są jednak istotne wyjątki.*

Dla rolników najważniejsze jest to, że zmiany nie podnoszą automatycznie maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdów rolniczych. Warunkowo dopuszczony do ruchu może zostać zestaw szeroki maksymalnie na trzy metry, ale tylko wtedy, gdy jest to spowodowane montażem – opon, gumowych gąsienic albo konfiguracją podwójnych opon – jako środków niezbędnych dla ochrony gleby (przepisy te dotyczą m.in. osłon przeciwrozbryzgowych kół).

Homologacja najważniejsza

Jednak szerokość stałej struktury pojazdu, czyli tzw. „szkieletu” ciągnika, nie może przekraczać 255 centymetrów. A cała „skorupa” musi posiadać homologację. Dodatkowo, pojazd z homologacją ma być wyposażony w co najmniej jeden zestaw opon lub gumowych gąsienic, z którymi jego szerokość nie przekroczy 2,55 m.

Ciągniki gąsienicowe

Projekt doprecyzowuje również przepisy dotyczące ciągników gąsienicowych. Dopuszczalna masa całkowita takiej maszyny pozostanie ograniczona do 24 ton, a maksymalny nacisk gąsienic na podłoże określono, w zależności od konstrukcji, na 40 lub 60 kN ̸ mkw. (co odpowiada odpowiednio

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji w Polsce24

Na podst. wieściagro.pl, gov.pl, Ministerstwo Infrastruktury

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uważaj, fiskus śledzi przelewy BLIK na telefon!

Operacja Żabka. Gigant handlu inwestuje w polską sieć

Koniec taniego latania? Bruksela łupnęła podatkiem!

»»Unijny ETS z pozornymi poprawkami – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych