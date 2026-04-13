Przybyło złota w NBP

Narodowy Bank Polski zwiększa udział złota w rezerwach – na koniec lutego br. wyniósł on 570,4 tony o wartości 339,8 mld zł - poinformował w poniedziałek bank centralny.

„NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 570,4 tony i osiągnęły wartość 339,8 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 31 proc.” - poinformował bank.

W czwartek prezes NBP Adam Glapiński przekazał, że bank centralny planuje dalsze zwiększanie zasobów złota. - Dążymy do 700 ton. Zabezpieczamy bezpieczeństwo Polski w ten sposób, że gromadzimy rezerwy i zapas złota, które jest najcenniejszą formą rezerw - podkreślił szef NBP. Mówił też wtedy, że polski bank centralny posiada obecnie w swoich rezerwach 580 ton złota.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» Więcej o złocie w zasobach NBP czytaj tutaj:

Prezes NBP: bank posiada już 580 ton złota

NBP ujawnia kluczową daną o złocie. Dlaczego to zrobił?

Złota kotwica w NBP

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

Szokujące słowa! Ze złota NBP mogą korzystać tylko Niemcy?

»»Magyar obiecuje - forint zyskuje – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24