Znamy laureatów VI edycji programu Złote Szkoły NBP

Zakończyła się VI edycja programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP – ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wyniki tegorocznej edycji, przebiegającej pod hasłem „Zadbaj o swoje finanse z wiedzą o banku centralnym”, ogłoszono 12 czerwca podczas gali w Warszawie.Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyło 276 szkół.

W uroczystości wzięły udział reprezentacje 28 szkół, które zdobyły nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, a także laureaci nagród za dwa najlepsze zadania dodatkowe: „EduAkcja – Dziel się wiedzą!” oraz zdobywcy Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP.

Galę finałową otworzyła dr hab. Marta Kightley, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Podczas uroczystości wręczyła najważniejsze nagrody VI edycji programu: Nagrodę Specjalną, Nagrodę Prezesa NBP oraz nagrody za najlepsze zadania dodatkowe „EduAkcja – Dziel się wiedzą!”.

Gala VI edycji programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP edycji, przebiegającej pod hasłem „Zadbaj o swoje finanse z wiedzą o banku centralnym”, Warszawa 12 czerwca 2026 r. / autor: materiały prasowe NBP

Do VI edycji programu zgłosiły się 442 szkoły z całej Polski. W ramach realizowanych działań edukacyjnych uczestnicy zrealizowali ponad 8500 przedsięwzięć, angażując ponad 825 tys. osób. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyło 276 szkół. Oznacza to, że po sześciu edycjach programu w Polsce działa już 911 „Złotych Szkół NBP”, które aktywnie promują edukację ekonomiczną w swoich środowiskach.

►Nagrodę Prezesa NBP za innowacyjne i najbardziej inspirujące wykonanie zadań VI edycji programu zdobył Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie.

►Nagrodę Specjalną za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

►Nagrody za najlepsze zadanie dodatkowe „EduAkcja – Dziel się wiedzą!” otrzymały: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej.

Tegoroczna edycja programu była wyjątkowa także z innego powodu. Po raz pierwszy wszystkie szkoły, które zdobyły tytuł „Złotej Szkoły NBP”, otrzymały nagrody pieniężne. Łącznie przyznano 276 nagród.

Wysokość nagród VI edycji programu:

• Nagroda Specjalna i Nagroda Prezesa NBP – każda po 20 000 zł,

• dwie nagrody za najlepsze zadanie dodatkowe: „EduAkcja – Dziel się wiedzą!”– każda o wartości 15 000 zł,

• 24 nagrody (oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych) za:

◦ I miejsce (12 000 zł),

◦ II miejsce (10 000 zł),

◦ III miejsce (8000 zł),

◦ po jednym wyróżnieniu (6000 zł) za innowacyjną lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski,

• 100 nagród po 4000 zł ‒ za najlepiej wykonane trzy zadania obligatoryjne, w tym 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 dla ponadpodstawowych,

• 148 nagród po 2000 zł – za tytuł „Złotej Szkoły NBP”.

Lista szkół, które w VI edycji zdobyły tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz lista laureatów nagród znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. sek

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