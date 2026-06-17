Znamy laureatów VI edycji programu Złote Szkoły NBP
Zakończyła się VI edycja programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP – ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej skierowanej do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wyniki tegorocznej edycji, przebiegającej pod hasłem „Zadbaj o swoje finanse z wiedzą o banku centralnym”, ogłoszono 12 czerwca podczas gali w Warszawie.Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyło 276 szkół.
W uroczystości wzięły udział reprezentacje 28 szkół, które zdobyły nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia, a także laureaci nagród za dwa najlepsze zadania dodatkowe: „EduAkcja – Dziel się wiedzą!” oraz zdobywcy Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP.
Galę finałową otworzyła dr hab. Marta Kightley, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Podczas uroczystości wręczyła najważniejsze nagrody VI edycji programu: Nagrodę Specjalną, Nagrodę Prezesa NBP oraz nagrody za najlepsze zadania dodatkowe „EduAkcja – Dziel się wiedzą!”.
Do VI edycji programu zgłosiły się 442 szkoły z całej Polski. W ramach realizowanych działań edukacyjnych uczestnicy zrealizowali ponad 8500 przedsięwzięć, angażując ponad 825 tys. osób. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyło 276 szkół. Oznacza to, że po sześciu edycjach programu w Polsce działa już 911 „Złotych Szkół NBP”, które aktywnie promują edukację ekonomiczną w swoich środowiskach.
►Nagrodę Prezesa NBP za innowacyjne i najbardziej inspirujące wykonanie zadań VI edycji programu zdobył Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie.
►Nagrodę Specjalną za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
►Nagrody za najlepsze zadanie dodatkowe „EduAkcja – Dziel się wiedzą!” otrzymały: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej.
Tegoroczna edycja programu była wyjątkowa także z innego powodu. Po raz pierwszy wszystkie szkoły, które zdobyły tytuł „Złotej Szkoły NBP”, otrzymały nagrody pieniężne. Łącznie przyznano 276 nagród.
Wysokość nagród VI edycji programu:
• Nagroda Specjalna i Nagroda Prezesa NBP – każda po 20 000 zł,
• dwie nagrody za najlepsze zadanie dodatkowe: „EduAkcja – Dziel się wiedzą!”– każda o wartości 15 000 zł,
• 24 nagrody (oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych) za:
◦ I miejsce (12 000 zł),
◦ II miejsce (10 000 zł),
◦ III miejsce (8000 zł),
◦ po jednym wyróżnieniu (6000 zł) za innowacyjną lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski,
• 100 nagród po 4000 zł ‒ za najlepiej wykonane trzy zadania obligatoryjne, w tym 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 dla ponadpodstawowych,
• 148 nagród po 2000 zł – za tytuł „Złotej Szkoły NBP”.
Lista szkół, które w VI edycji zdobyły tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz lista laureatów nagród znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly.
Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. sek
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