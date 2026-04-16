Minister finansów i prezes NBP na szczycie G20

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński wezmą w czwartek w Waszyngtonie udział w formalnym spotkaniu na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20, pierwszym w czasie prezydencji USA w Grupie.

Czwartkowe spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 odbywa się w połączeniu z wiosennymi spotkaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Będzie to pierwsze formalne spotkanie na poziomie ministrów finansów i szefów banków centralnych G20 w czasie prezydencji USA w Grupie.

Ministerstwo Finansów informowało, że tematem rozmów będą kwestie, które „należą obecnie do priorytetów prac G20 w wymiarze finansowym w szczególności”, w tym „_kwestie związane z barierami dla wzrostu gospodarczego i reform, globalnych nierównowag ekonomicznych oraz edukacji i włączenia finansowego”.

W trakcie spotkania mają być omawiane także wyzwania dla gospodarki światowej, w tym związane z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie i jej konsekwencjami ekonomicznymi.

Dołączenie Polski do G20 – droga do celu

Dołączenie Polski do G20, czyli organizacji zrzeszającej 20 największych gospodarek świata było jednym z celów polskiej dyplomacji gospodarczej w 2025 roku, choć nasz kraj do tego elitarnego grona stara się dołączyć już od wielu lat.

W marcu 2017 r. w niemieckim Baden-Baden podczas spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów G20 po raz pierwszy w historii w szczycie wziął udział przedstawiciel Polski - ówczesny wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Już wówczas przedstawiciele rządu, ale i prezydent Andrzej Duda wskazywali, że Polska ma ambicje być nie tylko zapraszana do tej elitarnej grupy, ale być stałym członkiem gremium i uczestniczyć w spotkaniach przedstawicieli 20 największych gospodarek świata.

Pomysł, aby Polska przystąpiła do G20 pojawił się również po agresji Rosji na Ukrainę na początku 2022 roku. Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak podczas wizyty w USA w marcu 2022 r. w rozmowach z przedstawicielami amerykańskiej administracji wskazywał, że Rosja napadając na Ukrainę złamała zasady współpracy międzynarodowej, co powinno być postawą do wykluczenia jej z organizacji gwarantujących międzynarodową stabilność gospodarczą i finansową. Wskazywał wówczas, że na miejsce w G20 zasługuje Polska, jako jedno z najszybciej rozwijających się państw w ostatnich trzech dekadach. Aby usunąć Rosję z G20 wymagana musiałaby być jednomyślność wszystkich krajów członkowskich, na co szansy nie było.

W lipcu ub.r. premier Donald Tusk podczas konferencji podsumowującej prace deregulacyjne rządu podkreślił, że polska gospodarka w roku 2025 będzie na 20. miejscu na świecie.

Również w zeszłym roku szef rządu oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zwracali uwagę na ubiegłoroczne prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który spodziewał się, że wartość nominalnego PKB Polski w 2025 r. powinna przekroczyć bilion dolarów. W najnowszym przeglądzie gospodarek świata, z kwietnia br., MFW szacuje, że w 2025 r. wartość polskiej gospodarki wyniosła 1,03 bln dol., prognozuje jednocześnie, że na koniec tego roku sięgnie 1,13 bln dol., co uplasuje Polskę na 21 miejscu na świecie. Domański wskazywał wcześniej, że w 1989 r. Polska zajmowała 35. miejsce pod względem wielkości gospodarki z nominalnym PKB sięgającym niespełna 67 mld dol.

Prezydent Nawrocki dostał zaproszenie od prezydenta Trumpa

Na początku września ubiegłego roku w czasie wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki poinformował, że otrzymał od Donalda Trumpa zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu 2026 r. na Florydzie. Kilka dni później prezydent USA potwierdził, że zaprosił Polskę na szczyt G20. Stany Zjednoczone objęły w 2026 r. prezydencję w G20.

Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

