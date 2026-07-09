Rekord! Pół biliona złotych gotówki w obiegu

Mam informację z ostatniej chwili, że o godzinie 15.00 dzisiaj wartość pieniądza gotówkowego w Polsce przekroczyła 500 mld zł. To symboliczny moment. On pokazuje skalę naszej gospodarki - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.

Obserwujemy pilnie zachowania konsumentów. One stały się bardziej prooszczędnościowe ostatnio (…). Trudno do końca powiedzieć, co siedzi w duszy Polaków, ale więcej oszczędzają, mniejszą mają skłonność do zwiększania wydatków - powiedział prezes NBP. Zaznaczył jednak, że nie widać „wielkiego niepokoju”.

23 czerwca br. Narodowy Bank Polski podał, że na koniec maja wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 4,6 mld zł, tj. 1,0 proc. w porównaniu z kwietniem, do poziomu 482,5 mld zł. Łączna wartość podaży pieniądza M3 - czyli gotówki, depozytów, zobowiązań i innych płynnych aktywów - wyniosła 2 bln 852,3 mld zł na koniec maja i była o 18,7 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2026 r.

PAP, sek

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