Prezes NBP: bank posiada już 580 ton złota

Wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł minus 35,7 mld zł - poinformował w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podkreślił, że polski bank centralny posiada obecnie w swoich rezerwach 580 ton złota.

Prezes NBP Adam Glapiński przekazał na czwartkowej konferencji, że w środę Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprowadzanie finansowe NBP za 2025 rok.

„Suma bilansowa NBP na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 bln 79,3 mld zł i wzrosła w 2025 roku w porównaniu z 2024 o 32,5 mld zł. Pomimo, że NBP za 2025 rok wypracował dodatni wynik zarządzania rezerwami dewizowymi (…) w kwocie plus 24,7 mld zł to umocnienie złotego skutkujące ujemnym wynikiem z różnic kursowych w łącznej kwocie minus 36,7 mld zł oraz ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej, czyli walka z inflacją, skup bonów skarbowych od banków, w kwocie 21 mld zł, spowodowały, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł” - powiedział Glapiński.

Zaznaczył, że roczne sprowadzanie finansowe NBP zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta i uzyskało pozytywną opinię, a jeszcze w kwietniu zostanie ono przekazane do zatwierdzenia rządowi.

NBP dokupił kruszec

Szef NBP przekazał ponadto, że polski bank centralny posiada obecnie w swoich rezerwach 580 ton złota.

Wykorzystaliśmy spadek cen złota na rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i dokupiliśmy złota do wysokości 580 ton. Naszym celem, zgodnie z uchwałą Narodowego Banku Polskiego, jest osiągnięcie 700 ton - dodał.

Ostatni raz NBP odnotował dodatni wynik finansowy w 2021 r. – wówczas jego zysk przekroczył 10,97 mld zł. W kolejnych latach bank centralny miał ujemne wyniki. W 2022 r. strata NBP przekroczyła 16,9 mld zł, w roku 2023 było to już -20,8 mld zł, zaś w roku 2024 ponad 13,3 mld zł.

PAP, sek

