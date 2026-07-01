PESA wjeżdża przebojem do Niemiec

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PESA Bydgoszcz, jeden z wiodących producentów tramwajów w Europie, sfinalizował proces przejęcia 100 proc. udziałów niemieckiego producenta HeiterBlick GmbH z Lipska. Niemcy są największym europejskim rynkiem tramwajowym, dlatego przejęcie HeiterBlick ma dla PESA znaczenie nie tylko operacyjne, ale również strategiczne.

Podczas zorganizowanego 1 lipca spotkania z załogą HB w Lipsku zarząd PESA przedstawił plany rozwoju zakładu oraz zasady dalszej współpracy. Zakłady produkcyjne w Lipsku będą rozwijane, a dzięki połączeniu potencjałów obu firm powstanie producent pojazdów sektora „Urban”, który będzie mógł zaoferować nowoczesne, komfortowe i ekologiczne pojazdy odpowiadające potrzebom przewoźników na wszystkich rynkach europejskich.

Podczas zorganizowanego 1 lipca spotkania z załogą HB w Lipsku zarząd PESA przedstawił plany rozwoju zakładu oraz zasady dalszej współpracy / autor: materiały prasowe PESA Bydgoszcz

Kluczowe założenia i plany rozwoju w Lipsku

Intencją PESA jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwój działalności zakładu HeiterBlick w Lipsku. PESA, by wesprzeć realizację obecnych zamówień HeiterBlick, wykorzysta swoje doświadczenie i zasoby produkcyjne. W tym celu m.in. już rozpoczęto produkcję nadwozi dla tramwajów dla Lipskich Zakładów Komunikacyjnych (LVB) w zakładach w Bydgoszczy.

Poza przygotowaniem produkcji w bydgoskich zakładach ostatnie miesiące wypełniły negocjacje z klientami, którzy mają obowiązujące umowy z HeiterBlick na dostawę tramwajów. Przedstawiony przez PESA plan realizacji zamówień oraz wizja rozwoju zakładów HeiterBlick przekonały przedstawicieli przewoźników, władz samorządowych i banków.

„Za nami zakończone sukcesem negocjacje, których celem było nie tylko utrzymanie dotychczasowych zamówień, ale również przekonanie klientów do skorzystania z opcji na dostawy kolejnych pojazdów i kontynuacje pracy w obecnych projektach. Dotyczy to między innymi umów z operatorami pojazdów szynowych w Lipsku, Dortmundzie oraz Würzburgu” – wskazuje Łukasz Daszkiewicz, Szef Sprzedaży w PESA Bydgoszcz SA.

Hala produkcyjna zakładów HeiterBlick w Lipsku / autor: materiały prasowe PESA Bydgoszcz

Cel połączenia: przyspieszenie wejścia PESA na niemiecki rynek tramwajowy

Głównymi celami strategicznymi połączenia są:

► przyspieszenie wejścia PESA na niemiecki rynek tramwajowy,

►zapewnienie stabilności i utrzymania produkcji w Lipsku.

Dzięki połączeniu sił, kapitału i know-how, PESA ma szansę odegrać znaczącą rolę na europejskim rynku pojazdów szynowych, oferując stabilność dostaw i innowacyjne rozwiązania techniczne. PESA potwierdza swoje zaangażowanie w utrzymanie zatrudnienia w Lipsku oraz wsparcie dla rozwoju innowacyjnych projektów, w tym tramwaju wodorowego.

PESA zatrudnia w całej Polsce prawie 4000 osób, a HeiterBlick w zakładach w Lipsku i Grinna ponad 200.

Niemcy są największym europejskim rynkiem tramwajowym, dlatego przejęcie HeiterBlick ma dla PESA znaczenie nie tylko operacyjne, ale również strategiczne. Transakcja wzmacnia obecność polskiej spółki na jednym z najbardziej wymagających rynków transportu publicznego w Europie i otwiera drogę do dalszej ekspansji w segmencie miejskiego transportu szynowego.

► HeiterBlick wnosi do wspólnego projektu lokalne kompetencje, relacje z niemieckimi przewoźnikami oraz doświadczenie w realizacji zamówień dla miast takich jak Lipsk, Dortmund czy Würzburg.

►PESA wnosi natomiast skalę produkcji, zaplecze technologiczne, kompetencje projektowe oraz wsparcie kapitałowe i instytucjonalne związane z obecnością Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR wspiera inwestycje PESA

Przejęcie HeiterBlick było możliwe dzięki długoterminowemu wsparciu właścicielskiemu oraz zaangażowaniu w transakcję Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Przejęcie HeiterBlick przez PESA to ważny krok w ekspansji polskiego przemysłu na najbardziej konkurencyjnych rynkach Europy. PESA nie tylko zwiększa skalę działalności, ale staje się inwestorem obecnym bezpośrednio na największym europejskim rynku tramwajowym. To pokazuje, że polskie firmy mogą skutecznie konkurować nie tylko ceną, lecz także technologią, organizacją produkcji i długoterminową strategią. Rolą PFR jest wspieranie właśnie takich projektów — ambitnych, przemysłowych i wzmacniających pozycję Polski w europejskich łańcuchach wartości” – mówi Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Materiały prasowe PESA, oprac. sek

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