Sprawdź czy zarabiasz średnią krajową

GUS podał najnowsze wyliczenia prawdziwej pensji przeciętnego Polaka. Nie chodzi o średnią, ale o medianę. Wynosiła w styczniu niecałe 7,4 tys. zł brutto. To o prawie 2 tys. zł mniej niż wynagrodzenie średnie. Nierówności płacowe wzrosły – zauważa portal businessinsider.com.pl.

W styczniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto zmalała nominalnie w stosunku do grudnia 2025 r. o 5,8 proc., natomiast w porównaniu do stycznia 2025 r. wzrosła o 8,2 proc. — podał GUS w środę. Przypomnijmy, że mediana to środkowa wartość, czyli połowa osób zarabia więcej, a połowa mniej - pisze portal businessinsider.com.pl.

Dynamika mediany wynagrodzeń miesięcznych nominalnych brutto w gospodarce narodowej / autor: materiały prasowe GUS

Nierówności zarobków w Polsce wzrosły

Również w styczniu średnie miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 4,7 proc. w stosunku do grudnia 2025 r., a w porównaniu do stycznia 2025 r. wzrosło o 7,3 proc. Różnica mediany i średniej wyniosła 1906 zł w porównaniu z 1834 zł rok wcześniej. To oznacza, że nierówności zarobkowe w gospodarce wzrosły

Państwo płaci dużo lepiej

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8790,54 zł (co stanowiło 118,0 proc. wartości ogółem), natomiast w sektorze prywatnym była równa 6744,14 zł — 90,6 proc. wartości ogółem.

To o tyle paradoks, że płace sektora publicznego są finansowane z podatków, a te wypracowuje realnie właśnie ten prywatny.

»» Więcej o strukturze płac w Polsce czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Mediana pensji Polaków to 7447 zł. Państwo płaci lepiej niż prywatny sektor [KWOTY]

Oprac. Sek

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