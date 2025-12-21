Pesa na finansowej trampolinie

Pesa Bydgoszcz zawarła strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld zł z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych – poinformował 18 grudnia w dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji w spółce Maciej Grześkowiak.

Hala produkcyjna zakładów Pesa / autor: materiały prasowe

Podkreślił, że to jedno z największych przedsięwzięć finansowych w historii spółki, które otwiera nowe możliwości rozwoju i wzmacnia jej pozycję na rynku.

Hala montażu składów kolejowych / autor: materiały prasowe PESA

Wiceprezes Pesy ds. finansowych Robert Tafiłowski podkreślił, że umowa zapewnia finansowanie realizacji przyjętej w spółce „Strategii 2030+”. Zaznaczył, że prace związane z przygotowaniem umowy trwały około roku, a w skład konsorcjum weszły zarówno wiodące instytucje, które dotychczas współpracowały z Pesą, jak i nowe podmioty o zasięgu globalnym.

To wyraźny sygnał ze strony rynków finansowych, że działania spółki są pozytywnie odbierane i budzą zaufanie. Zawarcie umowy stanowi nową jakość w finansach firmy, zabezpiecza jej potrzeby rozwojowe i otwiera drogę do dalszej ekspansji. Od 2024 r. dwukrotnie zwiększamy produkcję, sprzedaż i przerób, a w związku z tym zwiększamy dwukrotnie moce produkcyjne – powiedział PAP Tafiłowski.

Wiceprezes Pesy ds. finansowych Robert Tafiłowski / autor: materiały prasowe PESA

Wiceprezes Pesy zaznaczył, że realizowany w firmie program inwestycyjny sięga ponad 560 mln zł. W tym roku wybudowane zostały trzy nowe hale produkcyjne, z których jedna już została oddana do użytku, a dwie pozostałe zostaną otwarte na początku przyszłego roku. Tafiłowski dodał, że w 2027 r. spółka osiągnie obroty na poziomie około 1 mld zł.

„Pesa po przejęciu przez PFR i udanej restrukturyzacji konsekwentnie realizuje przyjętą Strategię 2030+. Jej efektem są dobre wyniki finansowe, rosnąca z roku na rok EBITDA, a przede wszystkim zamówienia od polskich i zagranicznych klientów. Spółka ma w portfelu zamówienia o wartości ponad 15 mld PLN. Do ich realizacji oraz dalszej ekspansji rynkowej konieczne były dwa elementy – zwiększenie zasobów produkcyjnych i refinansowanie działalności” – podkreślił cytowany w komunikacie Pesy prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Piotr Matczuk.

Prezes PFR podkreślił, że realizowany w Pesie od 2024 r. program inwestycyjny dzięki robotyzacji, automatyzacji spawania laserowego i modernizacji technologii pozwoli podwoić możliwości produkcyjne.

Premiera składów Pesa Elf3.0 na targach TRAKO2025 / autor: materiały prasowe PESA

Umowa Pesy z konsorcjum poza finansowaniem potrzeb długoterminowych daje również możliwość finansowania potrzeb obrotowych. Dostarcza także pakiet zabezpieczeń gwarancyjnych dla kontraktów rozpoczętych, jak i dla nowych kontraktów, które będą pozyskane w najbliższych latach. Pozwoli też wzmocnić ekspansję na rynkach zagranicznych, w tym m.in. rozwój centrów serwisowych, np. w Czechach i Rumunii.

Pesa jest producentem taboru kolejowego, tramwajów. Zatrudnia prawie 4 tys. pracowników w zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim.

PAP, sek

