Spróbuj tego napoju w czasie upałów

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Wysokie temperatury znacząco zwiększają zapotrzebowanie organizmu na płyny. Podczas upałów intensywniej się pocimy, tracąc nie tylko wodę, ale również elektrolity niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni, układu nerwowego i utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej. Nawet niewielkie odwodnienie może powodować zmęczenie, pogorszenie koncentracji, bóle i zawroty głowy oraz obniżenie wydolności fizycznej. Z tego względu regularne uzupełnianie płynów jest jednym z najważniejszych elementów profilaktyki przegrzania organizmu.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Dlaczego kefir to doskonały wybór podczas upałów.

• Jakie składniki mineralne dostarcza kefir.

• W jaki sposób kefir wpływa na układ pokarmowy.

• Dlaczego mimo wszystko podstawowym napojem w czasie upałów pozostaje woda.

• Jakich napojów lepiej unikać podczas wysokich temperatur.

Kefir - naturalne wsparcie podczas wysokich temperatur

Choć najczęściej mówi się o wodzie, warto pamiętać również o innych napojach, które mogą wspomagać nawodnienie. Jednym z nich jest kefir, czyli fermentowany napój mleczny o lekko kwaskowym smaku i płynnej konsystencji. Schłodzony skutecznie przynosi uczucie orzeźwienia, a dzięki wysokiej zawartości wody pomaga uzupełniać płyny tracone wraz z potem.

Kefir dostarcza również cennych składników mineralnych, takich jak potas, wapń i magnez. Pierwiastki te uczestniczą w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej, przewodnictwa nerwowego oraz pracy mięśni. Choć kefir nie zastępuje specjalistycznych napojów nawadniających stosowanych podczas znacznego odwodnienia lub bardzo intensywnego wysiłku fizycznego, może stanowić wartościowy element codziennego nawodnienia u zdrowych osób.

Korzystny wpływ na układ pokarmowy

Fermentacja mleka sprawia, że kefir zawiera żywe kultury bakterii oraz drożdży wspierające utrzymanie prawidłowego składu mikrobioty jelitowej. Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych wiąże się z korzystnym wpływem na funkcjonowanie przewodu pokarmowego i procesy trawienne.

W czasie upałów wiele osób obserwuje zmniejszenie apetytu i spożywa mniejsze ilości posiłków. Kefir może być wówczas lekkostrawnym dodatkiem do diety lub samodzielną przekąską, dostarczając organizmowi pełnowartościowego białka, wapnia oraz witamin z grupy B.

Woda pozostaje podstawą nawodnienia

Mimo licznych zalet kefiru, podstawowym napojem podczas upałów powinna pozostawać woda. To ona najskuteczniej uzupełnia utracone płyny, nie dostarczając przy tym kalorii ani cukrów prostych. Zapotrzebowanie na płyny wzrasta wraz z temperaturą otoczenia, aktywnością fizyczną oraz stopniem pocenia się, dlatego w gorące dni większość osób powinna pić więcej niż zwykle.

Warto pamiętać, że pragnienie pojawia się często dopiero wtedy, gdy organizm jest już częściowo odwodniony. Z tego względu lepiej sięgać po płyny regularnie, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnej potrzeby picia.

Jakich napojów unikać?

Podczas wysokich temperatur niekorzystnym wyborem jest alkohol. Działa moczopędnie, zwiększając utratę wody z organizmu i tym samym nasilać odwodnienie. Zaburza również mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, zwiększając ryzyko przegrzania i udaru cieplnego.

Ostrożność warto zachować także w przypadku słodzonych napojów gazowanych. Zawierają one znaczne ilości cukru, który nie poprawia nawodnienia organizmu, a jednocześnie zwiększa kaloryczność diety.

FAQ

• Czy kefir nawadnia organizm? Tak. Kefir zawiera około 90 proc. wody, dlatego pomaga uzupełniać płyny. Dodatkowo dostarcza elektrolitów, takich jak potas, wapń i magnez.

• Czy kefir jest lepszy od wody podczas upałów? Nie. Woda pozostaje podstawowym napojem służącym nawodnieniu. Kefir może jedynie stanowić jej wartościowe uzupełnienie.

• Dlaczego kefir jest dobrym wyborem latem? Jest orzeźwiający, dostarcza płynów, pełnowartościowego białka, składników mineralnych oraz żywych kultur bakterii wspierających mikrobiotę jelitową.

• Czy kefir można pić codziennie? Tak, u większości zdrowych osób codzienne spożywanie kefiru jest bezpieczne i może stanowić element zdrowej, zbilansowanej diety.

• Czy alkohol pomaga ugasić pragnienie podczas upałów? Nie. Alkohol zwiększa utratę wody z organizmu i może nasilać odwodnienie oraz zwiększać ryzyko przegrzania.

Podsumowanie

Kefir jest wartościowym napojem, który w czasie upałów może wspierać nawodnienie organizmu. Dostarcza wody, składników mineralnych oraz żywych kultur mikroorganizmów korzystnie wpływających na pracę przewodu pokarmowego. Nie zastępuje jednak wody, która niezmiennie pozostaje podstawowym sposobem uzupełniania płynów podczas wysokich temperatur.

Filip Siódmiak

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