Kefir a maślanka: czy jest jakaś różnica?

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Kefir i maślanka to dwa często stojące obok siebie produkty nabiałowe, które dla wielu osób wydają się być niemal identycznymi produktami. Choć oba należą do fermentowanych produktów mlecznych, mają podobną wartość odżywczą i korzystnie wpływają na zdrowie, różnią się procesem produkcji oraz składem mikroorganizmów. To właśnie te różnice sprawiają, że ich oddziaływanie na mikrobiotę jelitową nie jest całkowicie takie samo.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czym różnią się od siebie kefir i maślanka, zarówno pod względem procesu fermentacji, jak i składu mikrobiologicznego.

• Dlaczego kefir uznawany jest za produkt korzystniejszy dla mikrobioty jelitowej.

• W jaki sposób fermentowane produkty mleczne wpływają na zdrowie jelit i odporność organizmu.

• Na co zwracać uwagę podczas zakupu kefiru i maślanki.

• Jak wykorzystać kefir i maślankę w codziennej diecie.

Warto regularnie sięgać po fermentowane napoje mleczne

Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych wiąże się z licznymi korzyściami zdrowotnymi. Dostarczają one pełnowartościowego białka, dobrze przyswajalnego wapnia oraz witamin z grupy B uczestniczących w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, produkcji energii i wielu procesach metabolicznych. Jednocześnie są produktami stosunkowo niskokalorycznymi, dzięki czemu mogą stanowić wartościowy element codziennej diety osób dbających o zdrowie i prawidłową masę ciała.

Dodatkowym atutem kefiru i maślanki jest obecność bakterii fermentacji mlekowej wspierających utrzymanie prawidłowej równowagi mikrobioty jelitowej. Coraz więcej mówi się również, że skład mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy wpływa nie tylko na procesy trawienia, ale również na funkcjonowanie układu odpornościowego, metabolizm oraz ogólne samopoczucie.

Co lepiej wpływa na jelita - kefir czy maślanka?

Jeżeli głównym celem jest wsparcie zdrowia jelit, przewagę ma kefir. Wynika to przede wszystkim z jego znacznie bardziej złożonego składu mikrobiologicznego. Powstaje on dzięki fermentacji prowadzonej przez tak zwane ziarna kefirowe, zawierające liczne gatunki bakterii kwasu mlekowego, bakterii kwasu octowego oraz drożdży.

W zależności od sposobu produkcji i rodzaju ziaren kefirowych napój może zawierać od około 30 do nawet 60 różnych szczepów mikroorganizmów. Dla porównania maślanka powstaje z udziałem znacznie mniejszej liczby kultur bakterii fermentacji mlekowej.

Większa różnorodność mikroorganizmów sprawia, że kefir może skuteczniej wspierać utrzymanie równowagi mikrobioty jelitowej. Sugeruje się, że obecne w nim bakterie oraz drożdże mogą ograniczać namnażanie niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych, wzmacniać barierę jelitową oraz wpływać na produkcję korzystnych metabolitów, takich jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe.

Kefir zawiera również charakterystyczny polisacharyd - kefiran. Związek ten wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz może wspierać integralność bariery jelitowej.

Z tego względu kefir może być szczególnie wartościowym elementem diety osób chcących wspierać odbudowę mikrobioty po antybiotykoterapii lub dążących do zwiększenia spożycia naturalnych produktów fermentowanych. Należy jednak pamiętać, że sam kefir nie zastępuje probiotyków o udokumentowanej skuteczności klinicznej w określonych wskazaniach.

Kiedy lepiej wybrać maślankę?

Nie oznacza to jednak, że maślanka jest produktem mniej wartościowym. Dla wielu osób może okazać się nawet lepszym wyborem, szczególnie na początku wprowadzania fermentowanych produktów mlecznych do diety.

Maślanka ma zwykle łagodniejszy smak, nie zawiera naturalnego nagazowania charakterystycznego dla kefiru i bywa lepiej tolerowana przez osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym. Jest lekkostrawna, a dzięki obecności bakterii fermentacji mlekowej również korzystnie wpływa na mikrobiotę jelitową, choć jej skład mikroorganizmów jest mniej zróżnicowany niż w przypadku kefiru.

Pod względem zawartości białka, wapnia oraz większości witamin oba produkty są bardzo zbliżone. O wyborze częściej decydują indywidualna tolerancja, preferencje smakowe oraz cel, jaki chcemy osiągnąć.

Jak wybrać najlepszy produkt?

Największe korzyści zdrowotne przynoszą naturalne kefiry i maślanki o prostym składzie. Warto wybierać produkty niezawierające dodatku cukru, syropów glukozowo-fruktozowych, aromatów czy zagęstników.

Produkty smakowe często dostarczają znacznie większej ilości cukrów prostych, co znacząco zwiększa ich kaloryczność i ogranicza korzyści wynikające z regularnego spożywania fermentowanego nabiału. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest samodzielne dodanie świeżych owoców, płatków owsianych, orzechów lub nasion.

Jak wykorzystać kefir i maślankę w kuchni?

Kefir i maślanka są produktami niezwykle uniwersalnymi. Można spożywać je jako samodzielną przekąskę lub wykorzystać jako bazę do wielu potraw.

Doskonale sprawdzają się w koktajlach z owocami i warzywami, chłodnikach, owsiankach oraz jako składnik naleśników, racuchów czy wypieków, którym nadają puszystość i delikatną strukturę.

Maślanka jest również cenionym składnikiem marynat do mięsa. Zawarty w niej kwas mlekowy pomaga częściowo rozluźniać włókna mięśniowe, dzięki czemu mięso po obróbce cieplnej pozostaje bardziej kruche i soczyste.

FAQ

• Czy kefir jest zdrowszy od maślanki? Oba produkty są wartościowe, jednak pod względem różnorodności mikroorganizmów oraz potencjalnego wpływu na mikrobiotę jelitową przewagę ma kefir.

• Czy maślanka zawiera probiotyki? Maślanka zawiera bakterie fermentacji mlekowej, jednak zazwyczaj jest ich mniej niż w kefirze, a skład mikroorganizmów jest mniej zróżnicowany.

• Który produkt lepiej pić po antybiotykoterapii? Kefir może stanowić lepszy wybór ze względu na większą różnorodność bakterii i obecność drożdży fermentacyjnych, choć nie zastępuje preparatów probiotycznych o udokumentowanym działaniu klinicznym.

• Czy osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym mogą pić kefir? Tak, jednak u niektórych osób lepiej tolerowana jest maślanka, która ma łagodniejszy smak i zwykle nie jest naturalnie musująca.

• Czy warto wybierać produkty smakowe? Najlepiej sięgać po naturalny kefir i maślankę bez dodatku cukru, syropów oraz zagęstników.

Podsumowanie

Zarówno kefir, jak i maślanka są wartościowymi produktami fermentowanymi, które warto regularnie uwzględniać w codziennej diecie. Dostarczają białka, wapnia, witamin z grupy B oraz bakterii fermentacji mlekowej wspierających zdrowie przewodu pokarmowego.

Jeżeli priorytetem jest jak najsilniejsze wsparcie mikrobioty jelitowej, korzystniejszym wyborem będzie kefir wyróżniający się znacznie większą różnorodnością mikroorganizmów oraz obecnością kefiranu. Z kolei maślanka może lepiej sprawdzić się u osób preferujących łagodniejszy smak lub rozpoczynających regularne spożywanie fermentowanego nabiału. Najważniejsze jest jednak, aby wybierać naturalne produkty o prostym składzie i spożywać je jako element zbilansowanej, różnorodnej diety.

Filip Siódmiak

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