Giganci nie płacą

Unikanie podatku dochodowego przez wielkie korporacje jest w Polsce plagą. To w rzeczywistości okradanie rynku, z którego firma czerpie się zyski. Traktowanie go jak kolonii czyli wyłącznie jako obszaru do eksploatacji.

Wśród wielkich firm, które unikają płacenie w naszym kraju CIT najsłynniejszy jest konflikt między InPostem oraz DHL. Od kilku lat Rafał Brzoska, prezes polskiej firmy porównuje kwoty, jakie obie uiściły do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od firm. I tak DHL mimo obrotów około 2,7 mld zł zapłacił jedynie 11,3 tys. CIT.

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Dotyczy to jednak także innych firm kurierskich. DPD przy przychodach około 4,6 mld zł zapłacił w 2024 roku zaledwie 30,4 mln zł CIT, a więc 0,7 proc. przychodów. Od FedEx, który w 2024 r. zanotował przy przychody 1,7 mld. zł wpłynęło do budżetu państwa 4,9 mln zł, a więc 0,3 proc. wszystkich przychodów.

Giganci handlu płacą niechętnie

Jednak problem ten dotyczy także wielu innych branż. Zawsze sporo emocji budzą supermarkety, które notują ogromne obroty, ale zazwyczaj – z wyjątkiem Biedronki – niechętnie płaca podatki w naszym kraju. Ściągalność danin poprawiła się po wprowadzeniu podatku od sprzedaży detalicznej, który w 2025 r. przyniósł budżetowi państwa blisko 5 mld zł. Ciągle jednak na niskim poziomie pozostają wpływy z podatku dochodowego. Na przykład Lidl w roku obrotowym 2023/2024 zanotował przychody około 41,3 mld zł, a zapłacił – 489 mln zł CIT, co oznacza 1,18 proc. Carrefour mając przychód na poziomie 10,7 mld zł zapłacił 10,5 mln zł, czyli 0,9 proc. Aldi z przychodami około 4 mld zł wcale nie zapłacił CIT. Auchan w 2024 roku miał 10,99 mld zł przychodów, a zapłacił 19 mln zł podatku dochodowego, ale jednocześnie otrzymał 17 mln zł zwrotu nadpłaconego CIT za lata ubiegłe.

BigTech - ogromne dochody, minimalne podatki

Podatku dochodowego w Polsce nie płacą także wielkie platformy e-commerce, które zyskują coraz większą grupę klientów. Z wyliczeń Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że w 2025 obroty tej branży wyniosły ponad 92 mld zł. Zalando CIT płaci jednak w Niemczech, a Amazon w Irlandii.

Jeszcze większą dysproporcję widać w przypadku wielkich amerykańskich platform cyfrowych. Google czy Meta płacą swoje podatki w Irlandii, choć w Polsce uzyskują ogromne przychody. W 2024 roku Google miało zarobić w Polsce 1,53 mld zł, zapłaciło jednak jedynie 45,1 mln zł podatku dochodowego. Jeszcze bardziej jaskrawo widać to w przypadku Facebooka, którego przychody zostały oszacowane na 1,82 mld zł, ale do budżetu odprowadził jedynie 9,6 mln zł CIT.

Polska jest więc w rzeczywistości dla tych podmiotów rajem podatkowym.

Mariusz Staniszewski

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